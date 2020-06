Las empresarias de belleza afro-latinas que tienes que conocer ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Luna Magic Image zoom Cortesía Luna Magic “Creemos que al nivel mundial las latinas no estamos siendo representadas suficientemente en el mundo de la belleza y por eso estamos aquí", nos contaron en una entrevista Mabel y Shaira Frías, las hermanas detrás de la marca de maquillaje Luna Magic. Su línea de maquillaje es toda una celebración del color y se inspiran en iconos de estilo latinos que van de las Telenovelas a Celia Cruz. 1 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio La fiesta del color Image zoom La estrella de su colección es la paleta de sombras Uno, que se inspira en la música latina más influyente. $26. lunamagic.com 2 de 9 Applications Ver Todo Miradas que matan Image zoom Cortesía Aunque la paleta de sombras es uno de sus best sellers indiscutibles, seguro que este pack de 6 pares de pestañas postizas que puedes usar hasta diez veces y están hechas con pelo sintético (aptas para veganas) se van a hacer un hueco en tu neceser. $21 por el pack de 6 pares. lunamagic.com 3 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Linda Elaine Image zoom Cortesía La influencer y vlogger de belleza de origen jamaicano y mexicano ha conquistado a miles de personas en redes con sus videos y tips sobre fitness, belleza y astrología. 4 de 9 Applications Ver Todo Con nombre propio Image zoom Era cuestión de tiempo que surgiera una colaboración beauty y ha llegado en forma de este labial de Eniale Cosmetics que lleva su nombre. $15. enialecosmetics.com 5 de 9 Applications Ver Todo Ada Rojas Image zoom Después de triunfar con su blog All Things Ada, esta beauty victim del Bronx se decidió a lanzar su propia línea de productos para el pelo rizado con acento latino que ya se ha hecho un hueco hasta en cadenas de tiendas como Target. 6 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Rizos protegidos Image zoom Cortesía Sus productos se inspiran en las botánicas o tiendas de productos naturales y religiosos populares en las comunidades latinas y tienen productos como la savia o el laurel como protagonistas. The Protector Styling Gel. $10.99. botanikabeauty.com 7 de 9 Applications Ver Todo Miss Rizos Image zoom Hace un año Carolina Contreras dejó atrás su vida en Santo Domingo para cumplir su sueño de abrir su propio de salón de belleza en Nueva York, que hoy es una realidad. Además de haber creado este espacio en Washington Heights, la dominicana se ha convertido en toda una activista pro cabello natural y a menudo participa en medios de comunicación defendiendo la belleza de rizos como los suyos. 8 de 9 Applications Ver Todo Rizos y más rizos Image zoom Ahora que los salones de belleza han tenido que cerrar por la crisis del Coronavirus temporalmente, puedes apoyar su negocio comprando en su tienda online (shop.missrizos.com) sus productos favoritos para el pelo rizado y suéteres, camisetas y bolsas con mensajes pro-rizos. 9 de 9 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

Close View image Las empresarias de belleza afro-latinas que tienes que conocer

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.