Las doctoras Klara Senior y Sofía Herrera buscan empoderar a la mujer a través de la sexualidad Para las doctoras Klara Senior y Sofía Herrera la salud íntima y sexual es fundamental para que una mujer logre su seguridad y fortaleza. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La sexualidad también debe ser una herramienta para el empoderamiento de la mujer; así lo consideran las doctoras Klara Senior, médico anti envejecimiento, y Sofía Herrera, ginecóloga, quienes aprovechan sus conocimientos como sexólogas clínicos para ayudar a las féminas en todo lo relacionado con su salud íntima y sexual. "El empoderamiento se da, no solo a través de la sexualidad, es a través del conocimiento de todo su cuerpo, de su ser como mujer", mencionó Herrera a People en Español. "Si la mujeres ven la sexualidad como es, más allá de la relación pene-vagina o coito, y descubren que es un componente más o una pieza clave de la personalidad de cualquier ser humano y como una forma integral, logra tener en balance en algo tan íntimo que les brinda autoestima, capacidad de sentirse bien y cómoda con su cuerpo, con su movimiento, con su forma de proceder y hasta con su forma de relacionarse con otras personas", agregó. "Entonces, una mujer que sabe relacionarse con otras personas, que sabe conducirse en público, que sabe caminar y todo eso derivado de una autoestima importante porque se siente saludable hasta en lo más íntimo, es una mujer que está empoderada". Gracias a su labor, las doctoras descubrieron que la incontinencia urinaria era un motivo de frustración en las mujeres que afectaba en todos los aspectos de su vida. Por ello, crearon un dispositivo llamado Vagiyoga y otros tratamientos para ayudarlas en esta afectación y, al mismo tiempo, logran recuperar la confianza. "Nosotras comenzamos este proyecto con el fortalecimiento del suelo pélvico, de la vagina para prevenir algo que nos ocurre a muchas mujeres que es la incontigencia urinaria y las fugas inesperadas de orina", explicó Senior. Klara Senior y Sofía Herrera Credit: Yorch Sans SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Comenzamos a darnos cuenta que las mujeres que tienen el suelo pélvico y toda el área alrededor de la vagina flácida son mujeres que tienen baja autoestima, ya que les da vergüenza salir a la calle, tener intimidad o dejan de ir al gimnasio porque temen orinarse de manera espontánea", dijo. "Como consecuencia del tratamiento también mejoraban su sexualidad y mejora el roce con el miembro masculino". "Decimos que la fuente del poder femenino está en la vagina", Klara Senior y Sofía Herrera Para estas profesionales el cuidado de la vagina es fundamental. "Decimos que la fuente del poder femenino está en la vagina, pero no pensado solamente desde el punto de vista sexual, sino como centro energético y figura de la femineidad en la mujer", concluyó Senior. "Pocas veces se aborda lo que es la prevención, la enseñanza, la educación de cómo funcionamos, de los cambios que nosotras las mujeres presentamos a lo largo de nuestra vida. Esa ignorancia, sobretodo en nuestra cultura latina, es la responsable de que las mujeres no buscan ayudan a tiempo", concluyó Herrera. Además de sus tratamientos contra la incontinencia, Klara Senior y Sofía Herrera realizan otra serie de cursos y apoyos relacionados con la salud íntima a través de sus respectivas cuentas de Instagram.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Las doctoras Klara Senior y Sofía Herrera buscan empoderar a la mujer a través de la sexualidad

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.