Las divertidas y modernas sombras que debes tener este verano Estos colores te harán lucir fabulosa Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cada temporada llegan nuevas tendencias que todas las chicas quieren probar. Ya sea un color o un estilo, las amantes de la moda están siempre listas para ponerlas a prueba. Así como llegan nuevos estilos en el mundo de la moda, también sucede en el mundo del maquillaje. En el mundo de la belleza siempre hay algo nuevo que probar. A veces son trends muy arriesgados y artísticos que no todas se atreven a usar. Pero no podemos negar que si hay una temporada en la que sí se vale experimentar con colores y en la que quizás no podemos arriesgar más, esa es la temporada de verano. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En este verano los colores intensos como el fucsia, el morado o el verde, están muy de moda y la verdad es que les van a todos los tonos de piel. Una buena forma de probar las nuevas tendencias usando sombras y de esas sí que hay muchas de dónde elegir. Image zoom Getty Images Las sombras en colores llamativos son más divertidas y te hacen ver más moderna. Además, pueden cambiar completamente cualquier look y lo mejor de todo que ya no tienes que usarlas solamente en la noche, sino que puedes perfectamente llevar un tono neón durante un brunch. Esa es una de las ventajas que tiene el verano. Image zoom Pro Pigment Palette Vol. 4, de Norvina para Anastasia Beverly Hills. $60. Anastasiabeverlyhills.com Image zoom Cortesía The Zule Eyeshadow Palette, de Juvia's Place. $14. Juviasplace.com. Image zoom Cortesía Pastel Obsessions Eyeshadow Palette, de Huda Beauty. $29. Hudabeauty.com. Image zoom Cortesía Radioactive Pressed Pigment Palette, de Melt Cosmetics. $48. Sephora.com. Eso sí, si decides llevar uno de estos hermosos colores debes tener en cuenta algunas cosas para que no parezcas una principiante. Si llevas colores fuertes o neón debes llevar un tono nude en los labios y no cargar mucho la piel, para que así tus ojos sean el centro de atención. También, si no eres experta en maquillaje, solo elige un color y aplícalo en todo el párpado. Recuerda difuminarlo muy bien. De esa manera el acabado se verá más limpio y profesional. Si no estás muy segura, los videos de Youtube, te pueden ayudar mucho. Lo importante es que te atrevas a llevar algo divertido y diferente. ¡Buena suerte!

Close Share options

Close View image Las divertidas y modernas sombras que debes tener este verano

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.