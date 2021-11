¡Las claves de la impactante transformación física de Livia Brito! La protagonista de la exitosa telenovela La desalmada ha experimentado un cambio espectacular con el paso de los años. ¡Este es el antes y el después de la actriz cubana! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Livia Brito siempre ha derrochado, además de talento, una belleza salvaje que ha enamorado a su público todos estos años. Pero su protagónico en La desalmada demostró que la actriz cubana atraviesa uno de sus mejores momentos físicos. La actriz de 34 años deslumbró en su papel televisivo no solo por su entrega actoral, sino también por su impresionante forma física. Su afición al ejercicio y a la buena alimentación han dado como resultado una figura escultural que salta a la vista en cada una de sus apariciones. Sus rutinas de ejercicios y cuidado personal son una constante en sus redes sociales, al igual que sus posados en ropa deportiva y traje de baño. Instantáneas que denotan la musculatura y tonificación de su cuerpo. Livia puede presumir de tener unas abdominales de acero y unas piernas y brazos de lo más marcados, todo ello fruto de su compromiso con el bienestar físico. Livia Brito Livia Brito | Credit: Mezcalent La intérprete de Te doy la vida promovió en estos días un reto fit para mujeres que como ella quieran transformar su cuerpo. En él, Livia asesora una vez a la semana a quienes lo adquieran y se comprometan a dar este gran paso. Livia es una amante del deporte y la actividad física, de hecho, la artista también es la responsable de la famosa faja reductiva que lanzó con gran éxito este año. Una prenda que ella misma emplea cada vez que hace ejercicio y que conlleva notables resultados. Livia debutó como actriz en televisión con Triunfo del amor de Salvador Mejía en 2010 y ya destacaba por su entrega tanto actoral como su impresionante físico. La diferencia en apariencia entre aquella joven promesa de la actuación y la primera dama de la escena en la que se ha convertido salta a la vista. Aunque en ambos momentos ha mantenido una figura estilizada y cuidada, ha sido en los últimos años cuando Livia se ha dedicado más al deporte y ha desarrollado mayor fuerza física. Su compromiso con la salud y el sentirse bien se han convertido en su prioridad. Livia Brito Credit: Mezcalent.com; Noam Galai/Getty Images Tal es así que la protagonista de La piloto incluso ha empleado su canal de Youtube para compartir sus rutinas de ejercicios practicadas y seguidas por miles de personas. Rutinas de glútetos, de cardio, incluso recetas saludables son algunos de los videos más populares. Una transformación que no solo ha tenido como resultado sentirse muy bien, sino sentirse mucho mejor. Un ejemplo con el que Livia pretende motivar y ayudar a quienes estén en esa búsqueda.

