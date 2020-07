Los bolsos de mano más espectaculares diseñados por latinas Por Yarely Aguilar ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next CORTESÍA Dale un toque especial a tus atuendos veraniegos con estas diez originales opciones diseñadas por las más talentosas diseñadoras de accesorios latinas. ¡Escoge tu favorita! Empezar galería Pequeño tesoro Image zoom CORTESÍA Este bolso creado por la diseñadora colombiana Astrid Carolina está bordado con canutillos y mostacillas checas, delicas de Miyuki y cristales de Swarovski. Es un diseño único ya que está marca solo produce una pieza de cada modelo. Hummingbird Clutch with Chain, de MinttuBags. $197. minttubags.com 1 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Estética delicada Image zoom CORTESÍA Este bolso de la diseñadora Camila Mesar está hecho en en Colombia y tarda entre 25 y 30 días en confeccionarse. El logo es de oro de 24 quilates plisado. Mini Puerto Escondido Handbag, de Camila Mesar. $590. camilamesar.com 2 de 10 Applications Ver Todo Flecos fashion Image zoom CORTESÍA Los flecos están de moda, y este bolso hecho en México con 100% algodón reciclado y diseñado por las mexicanas Carolina Herrera y Bárbara Bremer, lo deja claro. Sophia Clutch, de Binge. $110. bingeknitting.com 3 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Azul eléctrico Image zoom CORTESÍA Resalta tus atuendos de noche con este clutch de satén con asa de carey que te permite usarlo como minibolso también. ¡Qué belleza! Bangle Bag Electric Blue, de Carolina Santo Domingo. $420. carolinasantodomingo.com 4 de 10 Applications Ver Todo En forma de abanico Image zoom CORTESÍA Deslumbra a todos con está original pieza hecha con fibras naturales y nobuk, perfecta para darte brisa en los días de calor. Abanico Bag Naranja, de Vanessa Farina. $100. vanessafarina.com 5 de 10 Applications Ver Todo Borlas chic Image zoom CORTESÍA Este clutch con bello diseño de borlas está hecho en El Salvador con tejido de plástico reciclado, y es una creación de Alessandra Tona y María Elena Padilla . The Tapestry Knotted Clutch Turmeric, de ALMAweaving. $105. almaweaving.com 6 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Lleno de historia Image zoom CORTESÍA Hecha a mano con textil Maya por artesanos en Guatemala, este vistoso clutch de la diseñadora Alida Boer, le dará vida a cualquiera de tus conjuntos este verano. Además, su estilo artesanal no pasa de moda. Bow Clutch, de Marias. $345. mariasbag.com 7 de 10 Applications Ver Todo Puro lujo Image zoom CORTESÍA De diseño moderno y hecha en Colombia con piel de pitón, este clutch también viene con una cadena dorada para usar como bolsa bandolera. Ava Clutch in Python, de Adriana Castro. $995. adrianacastro.co 8 de 10 Applications Ver Todo Estilo XL Image zoom CORTESÍA Está cartera de mano, diseñada por el dúo de madre e hija Mónica Arbeláez y Juliana Quintero, es perfecta para causar sensación con tus accesorios. Además de moderna y divertida, está cartera es única ya que el tejido requiere un proceso de 4 horas. Jamie Clutch, de Palma Canaria. $420. palmacanaria.co 9 de 10 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Allure exótico Image zoom CORTESÍA Hecha con piel de serpiente de imitación, esta cartera de mano llena de colores vivos lucirá de maravilla esta temporada. Serena L Leather Rainbow/Light Blue, de Ximena Kavalekas. $890. ximenakavalekas.com 10 de 10 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Anuncio La galería al completo Anuncio

