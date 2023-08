Larry Hernández cuenta todos los secretos sobre las cirugías estéticas de su esposa Sin tapujos, Larry Hernández dio a conocer que su esposa Kenia Ontiveros se realizó una serie de procedimientos estéticos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si bien Kenia Ontiveros, la esposa de Larry Hernández, se había sometido a un tratamiento para no tener más bebés, eso no funcionó y ahora espera su sexto hijo. Sin embargo, al considerar que no sería madre nuevamente, se sometió a un tratamiento estético completo, en diferentes partes del cuerpo, que se conoce como Mami makeover. Ahora, el famoso revela algunos secretos de ese procedimiento. "[Es un tratamiento] donde te acomodan todo después de haber tenido varios bebés. Te acomodan tus pechos; a lo mejor, si tienes una rutina de ejercicios te queda el cuerpo marcado", reveló Hernández al programa mexicano de televisión Ventaneando (TV Azteca). "De hecho, estaba con el doctor y me decía 'la quieres ahí' y él agarraba a mi vieja y le acomodaba el pecho. [Yo le decía] 'súbelo más' y ya lo subía. La hice a mi modo, lo juro". El cantante dejó claro que este nuevo bebé llegó de manera inesperada. "Ninguno de mis hijos ha sido planeado. Y bueno, ahí viene otra niña", reveló. El intérprete de "La voladora" también confesó que tiene un negocio de venta de marihuana. "Vendo mota. En Estados Unidos hoy puedes hacerlo, todo es legal. Le canto muchos corridos a la marihuana", mencionó. Larry Hernandez Kenia Ontiveros Credit: JC Olivera/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Larry Hernández salió en defensa de Kenia Ontiveros, luego de que la criticaran por supuestamente defender a Yahritza y su esencia tras criticar a México y su comida. "Si se acabaron a mi vieja [esposa]. Al final del día decían 'Kenia Ontiveros cancelada'", relato. "Esperen déjense de tanta página amarillista. Hoy en día cualquier pendejo es tiktoker, es youtuber, influencer porque agarran contenido de otra parte y empiezan a opinar. Una cosa es opinar y dar tu versión, y otra es ser realmente creador de contenido porque es un trabajo".

