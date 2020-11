Close

La sensación de poder que otorga un lápiz labial a una mujer y el deseo de homenajear a su madre, inspiraron a esta empresaria veterana en el mundo de la belleza a lanzar su propia marca. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El mundo de la belleza avanza hacia productos más sostenibles, con envases reciclados y reutilizables, fórmulas más limpias, veganas y libres de crueldad animal. A este universo se suma ahora la marca de labiales Valdé, desarrollada por la empresaria peruana Margarita Arriagada quien por muchos años ocupó un alto cargo en Sephora y este otoño ha decidido dar el salto al otro lado con un producto que celebra la fuerza de la mujer y la diversidad. Una marca que apuesta por desarrollar menos productos pero de más calidad, y que las mujeres amen utilizar a diario. Image zoom Credit: Cortesía Uno de sus roles en Sephora fue ayudar en el lanzamiento y desarrollo de muchas de las marcas que se venden en esta famosa cadena hasta el punto de ser conocida como “madrina de la belleza”. ¿Qué faltaba en el mundo del maquillaje para que se decidiera a lanzar su propia marca? Honestamente, lo que pienso que falta es más autenticidad y compromiso a largo plazo. Marcas con menos catálogo pero con una producción que dé más valor al cliente aparte del precio y la promoción. Consumimos muchísimos productos de belleza, como también desperdiciamos mucho. Pienso humildemente que necesitamos reflexionar y evolucionar esta máquina que está por estallar o ya estalló francamente. Image zoom Credit: Cortesía ¿Le ha ayudado su experiencia en Sephora en la creación de Valdé? Totalmente. Por mi experiencia de frente al cliente [los creadores de productos], entender la pasión e interés que tienen tras los productos, como también el deseo de ser representados dentro la comunicación/marketing, surtidos y servicio. Y como mujer ejecutiva Latina, tengo una gran perspectiva de las oportunidades que todavía existen para mejorar la experiencia y representación. ¿Qué significa Valdé? La palabra Valdé es el equivalente a "Very" en inglés y "Muy" en español. Significa poner énfasis en lo que sigue. Para mí el concepto de la marca es enfatizar a la mujer y nuestra relación con los productos de belleza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cómo ha influido su herencia latina en la creación de la marca? Mi cultura latina es parte de quien soy. El posicionamiento de la marca es ser "Muy tú” y como fundadora y la persona en frente de la marca, no puedo influir que mi audiencia lo sea también sin yo demostrar el ejemplo. Por el lado de mi madre, el lado Valdelomar, [tengo varios familiares] artistas y poetas, y quise hacer homenaje también. La razón del nombre de la marca Valdé deriva del apellido de mi madre. Image zoom Credit: Cortesía ¿Por qué se decidió a darle vida a esta idea? Tuve el deseo de hacer un homenaje a mi madre, quien fue la inspiración, a todas las mujeres por nuestra fuerza y determinación, como también contribuir a la industria de belleza con un concepto simbólico de lo que los productos de belleza significan para las mujeres. Por mi experiencia en la industria, soy consciente de la cantidad de marcas y productos. No hay necesidad de una marca más que solamente aporte función. O sea que traté de crear algo emblemático, con aspecto artístico y de escultura que sea sostenible, aparte de función y versatilidad. ¿Cuál fue su inspiración? La mujer. Todos los aspectos de la mujer. Nuestra feminidad y a la vez fuerza. Todos los aspectos únicos, nuestras dimensiones como mujeres. Quiero celebrarlo, así como influir en el aspecto humano de la unión entre las mujeres. Hacer hincapié en la responsabilidad que tenemos de ayudarnos unas a otras. No competir pero unir. Nosotros somos parte de la solución de muchos aspectos macro. Tenemos que unirnos para lograr los cambios que tienen que ocurrir con urgencia. Los productos Valdé han sido desarrollados como homenaje a este concepto. ¿Por qué ahora? Imagino que coordinar un lanzamiento así en medio de una pandemia no debe ser fácil... Así es, ha sido un gran reto. Pero justamente porque este momento es histórico, cuando estamos viendo cómo las mujeres estamos interviniendo por nosotras como nunca antes, cuando tenemos que hacer conciencia de todas nuestras decisiones. Cuando no tenemos energía por conceptos o marcas o productos que no duren, que no tengan significado. Este momento es muy representativo de el propósito y misión de Valdé. Image zoom Credit: Cortesía ¿Por qué un labial? ¿Por qué no un perfume o una paleta de maquillaje? La industria está sobresaturada de productos pero está pasando por alto el poder de cómo una pasada de pintalabios te puede hacer sentir. VAldé está aquí para fortalecer la relación que tienes con un solo producto. Las mujeres son guerreras y el labial es nuestra armadura. Eso queda opacado por los continuos lanzamientos de nuevos productos, Valdé quiere ser la jefa en esta categoría e ir desarrollando todo lo que le puede ofrecer a su cliente. ¿No pensó en que con los cubrebocas las mujeres usan menos labiales? Claro que si, pero Valdé es una marca que representa algo más que una función. Es un recuerdo de nuestra fuerza, de ser siempre auténticamente "Very You", y de hacer un homenaje a otra mujer. El uso de lápiz labial para las mujeres significa más. Usando máscaras o no. El sistema Valdé consiste en una armadura, un estuche de calidad premium que protege el labial y puede intercambiarse con los diferentes recambios. Reutilizable hasta el infinito. ¿Cuál fue la inspiración para crear el estuche?E El torso de la mujer. Nuestra feminidad y fuerza. Es una nueva manera de pensar en la sostenibilidad y reducer la huella de carbono y eliminar la polución derivada del plástico de un solo uso. Image zoom ¿Van a lanzar más diseños? Sí definitivamente, este es el concepto. Desarrollar armaduras únicas que el cliente pueda intercambiar con sus envases, fórmulas y colores. Que puedan coleccionar o regalar a base del gusto de las personas. Los labiales de textura cremosa y acabado satinado, se presentan en ocho tonos clásicos y temporales. Bautizados con el nombre de Ritual, su fórmula contiene ingredientes de primera calidad que además de color ofrecen muchos beneficios gracias al ácido hialurónico, aceite de lino y extracto de la planta Biden Pilosa que contienen. ¿Cómo eligió los colores? Quise tener un balance de colores de familias populares. Para que la mayoría pueda encontrar algo representativo de su gusto personal. Image zoom Credit: Cortesía ¿Por qué decidió apostar por la cosmética vegana, clean y reutilizable? Pienso que esto es el futuro. Desde primera plana. Como también sin crueldad a los animales. Valdé destina un 1% de sus beneficios a apoyar iniciativas sociales que promueven la igualdad, a la vez que ofrece mentorizaje y consultoría a mujeres emprendedoras. ¿Qué tan importante para usted era el componente social? Es unos de los aspectos más importantes porque no sirve desarrollar esta marca celebrando a las mujeres sin poder influir, aportar y poder avanzar en la mejora de los aspectos e injusticias sociales que hay que mejorar en la industria y en el mundo. ¿Cómo ha ido desde el lanzamiento? Recién acabo de lanzar hace una semana. Estoy muy contenta de que los que han recibido el producto están encantados y entienden y aprecian el concepto de la marca. Puedes encontrar los productos Valdé en su web y también en las tiendas Sephora. Las armaduras se presentan en preciosos estuches a juego con los colores escogidos. Son perfectos para regalar o regalarse y que se conviertan en tu labial favorito, to go-to en tu ritual de belleza.

