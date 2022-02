Este es el lápiz de cejas más fácil de usar Es fácil de usar y permanece intacto hasta 12 horas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las cejas se han vuelto una parte esencial a la hora de hacerte el maquillaje. Ningún look está completo sin tener unas cejas bien definidas y perfectamente pulidas. Ahora bien, hacer que luzcan perfectas y en armonía con el maquillaje no es nada fácil. Lo primero que hay que hacer es sacarlas y definirlas bien. Si no lo puedes hacer tú, bebes buscar un experto. Luego necesitas un producto que te ayude a darles el toque final. Encontrar el producto adecuado no tan fácil como parece, en especial a la hora de conseguir el color que mejor le vaya a tu color de cabello y de piel. Algunas prefieren los productos en polvo, eso que parecen una sombra, mientras que a otras les parecen más fácil de usar, los que vienen en forma de mascara. En mi caso solo se pintarlas con los lápices, o mejor dicho con un lápiz que desde que empecé a usarlo, me ha hecho este proceso muchísimo más fácil. Hablo del Precise Micro Browliner, de Glo Skin Beauty, un lápiz de cejas que me ha sorprendido gratamente. Y es que no es tan popular como los demás, pero de verdad que sí es muy bueno. Le da color de inmediato a las cejas, las define muy bien y las deja luciendo supernaturales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Está hecho a base de cera por lo que no se desvanece durante el día y luce intacto hasta por 10 horas, incluso hasta cuando hay mucha humedad. Además, encontré el color perfecto. Uso el tono Auburn. lapiz de cejas Credit: Cortesía Lo mejor es que, en uno de los extremos tiene un pequeño cepillo, perfecto para que peines tus cejas antes de aplicarles el color. El Precise Micro Browliner cuesta $22 y lo puedes comprar en gloskinbeauty.com

