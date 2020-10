Lanzan línea de belleza para recaudar fondos para la campaña Joe Biden y Kamala Harris La nueva marca planea lanzar otros productos de belleza Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La industria de la belleza está repleta de marcas superinnovadoras y populares, pero siempre hay espacio para una más, en especial si se trata de una en honor al exvicepresidente Joe Biden. Sí, así como lo lees. Un grupo de empresarios de la belleza se unieron para crear BIDEN Beauty, una línea de belleza que ofrece varios productos de maquillaje y serán a beneficio del partido demócrata. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, esta línea busca la manera de llamar la atención de los más jóvenes, en especial los amantes de la belleza, para así recaudar fondos para que Biden y Kamala Harris tengan más posibilidades de llegar a la Casa Blanca. Eso sí, la marca no está afiliada con los candidatos, pero según reportó la página Fashionista.com. sí tiene la aprobación de ambos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “La belleza siempre ha sido intrínsecamente política”, le dijo un representante de la marca a People. “Desde el principio de los tiempos, todo el mundo ha utilizado el embelleciendo como una forma de desafío. Estamos emocionados de empujar el mensaje de que este país es poderoso gracias a la diversidad de personas que tiene”. Por el momento, la marca ofrece productos como esponjas para aplicar la base, suéteres con capucha, broches con el apellido del candidato y mensajes como América is beautiful y Voting is beautiful. “Esperamos que todas las voces que no están representadas se sientan bienvenidos en esta nación”, dice dicha misiva. “La belleza tiene la habilidad de unificar y la misión de BIDEN Beauty es representar a todo el mundo. Esperamos que estos productos te hagan sentir más empoderado y menos solo”. La página de la marca asegura que sacarán más productos y WWD asegura que serán una crema para el rostro y un iluminador en barra. Si Biden se convierte en el presidente número 46 de Estados Unidos, sería el primero en tener una línea de belleza en su honor. Así es que ya sabes, si eres demócrata y también amante de la belleza, esta es una buena forma de apoyar el partido.

