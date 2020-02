Lane Bryant pone maniquíes con diferentes tonos de piel Es la primer tienda de Estados Unidos que toma esta iniciativa. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Estamos en tiempos de cambios y cada esfuerzo que hagan las marcas, por más pequeño que sea, es un avance más en la lucha para que las marcas sean más inclusivas tanto en los productos que crean, al igual que en su centro de operación. Por eso nos encanta enterarnos buenas noticias como la del cambio de maniquíes en las tiendas Lane Bryant. La compañía, fundada por mujeres y dedicada a crear ropa y accesorios para las chicas plus size, acaba de cambiar sus maniquíes por otros que tienen diferentes tonos de piel con fin de que estos representen mejor a sus clientes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el momento la colección de 14 maniquíes plus size con diferentes tonos de piel solo estará en la tienda principal de Columbus, Ohio, según explica un comunicado de la tienda. Image zoom Image zoom “Nosotros creemos en el sí. Nosotros tumbamos barreras y encontramos la manera de ir alrededor de ellas”, dice la marca en su página web. “Nosotros estamos aquí por ella. Ella fue y continúa siendo una inspiración para todos nosotros”. Lo cierto es que Lane Bryant siempre ha sido pionero en la inclusión y sigue trabajando arduamente para lograr aún más cambios en la industria de la moda. De hecho, es la primera tienda en Estados Unidos que toma esta iniciativa. ¡Bravo! Advertisement

