Lancôme lanza herramienta de maquillaje para ayudar a mujeres con discapacidades La marca de belleza se dedica a ayudar a todo tipo de mujeres a sentirse bellas con esta tecnología innovadora. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lancome hapta herramienta Lancôme lanza herramienta de maquillaje para ayudar a mujeres con discapacidades | Credit: Cortesía de Lancome Lancôme acaba de romper barreras en el mundo de la belleza accesible. Alrededor del mundo, hay muchas mujeres que buscan sentirse bellas, pero alguna discapacidad les hace casi imposible aplicarse hasta un labial por si mismas. Ahora, la marca presenta un nuevo dispositivo, el primero de su tipo, para ayudar a las personas con movilidad limitada de manos o brazos a aplicar su maquillaje. El dispositivo, llamado HAPTA, es un aplicador de maquillaje motorizado que utiliza tecnología de inteligencia artificial para ayudar a aquellas que sufren de alguna discapacidad que dificulte el hecho de aplicar su maquillaje. En estos momentos, HAPTA las puede ayudar a aplicarse un labial, pero la compañía dice que planea expandir su funcionalidad con el tiempo para incluir otras herramientas y aplicadores. Lancome hapta herramienta Lancôme lanza herramienta de maquillaje para ayudar a mujeres con discapacidades | Credit: Cortesía de Lancome "Durante años, Lancôme ha buscado brindar a cada mujer soluciones de belleza adaptadas a sus necesidades. La tecnología de belleza nos ha permitido cumplir esta misión de una manera aún más poderosa, revolucionando la forma en que desarrollamos productos y servicios de belleza y permitiendo una mayor personalización", dijo Françoise Lehmann, presidenta de marca global de Lancôme, en un comunicado de prensa. "Con HAPTA vamos un paso más allá al hacer que la belleza sea más accesible de usar, porque todos deberían tener el mismo acceso a ella". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Se espera que HAPTA esté disponible al público a mediados del año. Estaremos pendientes para ver cómo Lancôme seguirá expandiendo la accesibilidad de sus productos.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Lancôme lanza herramienta de maquillaje para ayudar a mujeres con discapacidades

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.