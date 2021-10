Lancôme se prepara para lanzar una fabulosa colección en honor a la serie Emily in Paris La colección incluye algunos de los productos más icónicos de la marca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Si eres amantes de Netflix y de las series en general, sabrás que Emily in Paris ha sido uno de los shows más populares de los últimos tiempos, en especial por las chicas que aman la moda. la serie no solo es romántica y divertida, sino también muy motivadora. Y es que Emily, personaje realizado por la actriz Lily Collins, es emprendedora, decidida y muy positiva. Pero, es sin duda su estilo lo que nos ha dejado a todas y queriendo imitarla. Es gracias a esa popularidad que era de esperarse que una marca como Lancôme quisiera hacer una colaboración, y el resultado fue una colección de maquillaje muy chic que seguro encantará no solo a las fanáticas de la serie, sino también a las amantes de la belleza. La colección incluye varios de los productos icónicos de la marca, pero cuyos empaques tienen detalles alegóricos a la serie, como la torre Eiffel y el corazón rojo. Entre los productos puedes encontrar una hermosa paleta de sombras, con un empaque en forma de corazón, al igual que un perfume, un rímel y varios labiales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y ya sabes, si eres fanática de Emily in Paris y quieres obtener estos productos de colección tienes que estar muy atenta a las redes de la marca en dónde van a anunciar el día exacto en que saldrán al mercado este próximo mes de noviembre justo a tiempo para las fiestas y antes de que se entrene la segunda temporada de la serie.

