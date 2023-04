De camino a los LAMAs 2023: ¿A quiénes veremos en la alfombra roja? Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería chiquis, clarissa molina, migbelis castellanos, lamas, alfombra Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic; Frazer Harrison/Getty Images; Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision El jueves, 20 de abril se presentan los prestigiosos Latin American Music Awards y no podemos esperar ver los trajes divinos de las celebridades. ¿Quién será la mejor vestida? Empezar galería Migbelis Castellanos Migbelis Castellanos Credit: Paul Morigi/Getty Images for TelevisaUnivision Como una de las anfitrionas de la alfombra roja, estamos seguras que la venezolana nos va a maravillar con un look espectacular como el que lució en el evento Univisionarios. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Ángela Aguilar Angela Aguilar Credit: Jaime Nogales/Medios y Media/Getty Images ¿Llevará un vestido romántico como los que usa para sus actuaciones o algo más moderno? 2 de 7 Ver Todo Chiquis Chiquis Credit: Jeff Kravitz/FilmMagic Después de su increíble transformación, estamos seguras que la "reina abeja" impactará en los premios con un look ceñido como el que llevó en los Grammys. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Clarissa Molina Clarissa Molina Credit: Frazer Harrison/Getty Images La presentadora dominicana deslumbró en la alfombra de los Latin GRAMMY con este sensual diseño negro con escote profundo y la esperamos ver el jueves así de guapa. 4 de 7 Ver Todo Natti Natasha natti natasha Credit: Frazer Harrison/Getty Images for Coachella ¿Presentará su próximo sencillo con un atuendo metálico como el que lució en Coachella? 5 de 7 Ver Todo Olga Tañón olga tañón Credit: Rodrigo Varela/Getty Images ¿Veremos a la "mujer de fuego" con un look vanguardista como este enterizo azul real o con un vestido tradicional para el lanzamiento de su nuevo tema? 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Zuleyka Rivera zuleyka rivera Credit: Jose R. Madera/Getty Images La exmiss Universo dio lección de estilo en los Premios Tu Música Urbano 2022. ¿Eligirá algo así o más clásico? 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

