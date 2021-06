Lady Gaga se une a Versace para crear una colección que celebra la comunidad LGBTQ+ Todo lo recaudado irá directamente a la fundación de la cantante Born This Way, dedicada a ayudar a los jóvenes que batallan con enfermedades mentales. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir No es un secreto que Lady Gaga siempre ha sido una de las más importantes voceras de la comunidad LGBTQ+. Tampoco es un secreto que la cantante ama la moda y le gusta expresarse mediante ella. Por eso se unió a Versace, una de sus marcas favoritas, para crear una colección muy significativa. Para celebrar el Mes del orgullo LGBTQ+ y el décimo aniversario de su fundación Born This Way, Gaga y Donatella Versace se unieron para crear una colección cápsula a beneficio de dicha fundación, la cual se dedica a ayudar a jóvenes con problemas de salud mental, especialmente a los jóvenes de la comunidad LGBTQ+. "Versace siempre ha tenido liderazgo. Desde Gianni, Donatella y Allegra, hasta ahora ellos han celebrado los hermosos colores del amor que tenemos para ofrecer", escribió la intérprete junto a un video que publicó en su cuenta de Instagram en el que aparece luciendo las piezas de la colección. "Nosotros somos todos diferentes, y ser diferente es hermoso. Gracias Donatella por apoyar la comunidad LGBTQ+ y la salud mental, y el décimo aniversario de la fundación Born This Way". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La pequeña colección incluye una camiseta blanca que lleva escrito Born This Way y Versace, este en los colores de la bandera LGBTQ+, y una boina negra con el mismo escrito de l camiseta y la distintiva insignia de medusa de la marca. Pero la pieza más importante de la colección es el jacket de cuero, una réplica del que usó la cantante durante su gira Born This Way. Para crear esta nueva versión, también hecha a mano, se tardaron unas 400 horas. Eso sí, esta pieza no está a la venta, sino que está siendo subastada, y todos lo que se recaude irá directo a la fundación de la cantante, al igual que todo el dinero que se recaude con las ventas de las piezas. La camiseta cuesta $250 y la boina $350, y puedes adquirir ambas piezas en versace.com

