Lady Gaga sorprende en su actuación en los Oscar sin gota de maquillaje y extremadamente delgada Luego de posar en la alfombra de los Premios de la Academia 2023 con un glamoroso traje y un rostro radiante, la cantante subió al escenario con un look tan desenfadado que impactó a todos ¿Qué opinas del cambio? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin absolutamente nada que opacara el protagonismo a su canción Lady Gaga subió al escenario de los Óscar 2023 para entonar con su increíble voz la canción "Hold my Hand" de la banda sonora de la película Top Gun: Maverick, nominada como mejor Canción Original. La cinta también estuvo nominada como Mejor Película del año. Para cantar el popular tema la galardonada artista lució unos jeans rotos, una sencilla T-shirt, los emblemáticos tenis Converse y la cara completamente "lavada". Lady Gaga Oscar 2023 delgada sin maquillaje Credit: Kevin Winter/Getty Images Este look fue totalmente opuesto a su glamorosa presentación en la alfombra para la que llevó un maravilloso diseño negro de Versace con un corpiño en velo transparente y una falda de tafetán, su cara impecablemente maquillada y llamativos labios rojos como complemento. En medio del glamour fue evidente su nueva figura, más esbelta y tonificada que también causó admiración. Posteriormente en el escenario su imagen fue diametralmente opuesta. Pálida, con el cabello trenzado y su look informal, la intérprete de "Shallow"elevó su potente voz en la presentación. Algunos comentaron que esta facha era su estrategia para que sólo su voz cobrara protagonismo, que se había desprendido de todos los ornamentos para que esta fuera lo único que imperara. Fuere cuál fuere la estrategia la conmoción de los fanáticos no se hizo esperar. Miles se preguntaron si la cantante está bien, comentan en redes que se ve triste, que no lucía sana como en anteriores presentaciones y que está extremadamente flaca. LAdy Gaga Oscar 2023 delgada sin maquillaje Credit: Kevin Mazur/Getty Images// Kevin Winter/Getty Images "Lady Gaga parece que está a punto de sufrir un colapso mental ¿Está ella bien?", "¿Lady Gaga está bien?", "¿Lady Gaga está bien? Dije desde su llegada que parecía triste". Estos fueron algunos de los mensajes que escribieron los usuarios de redes sociales como Twitter. Quienes prefieren ver el lado positivo de esta atrevida propuesta de Lady Gaga celebran más bien su personalidad arrolladora y poderío al mostrarse al mundo al natural. "Es un mensaje contundente a las nuevas generaciones para enseñar que una persona es mucho más que maquillaje", comenta la experta maquillista de celebridades Natalia Mejía. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por el lado del glamour y la estética, las beauty junkies y expertos de belleza bromean investigando cuál fue el fabuloso producto desmaquillante que eliminó hasta el más mínimo rastro de base, rubor, rímel y labial para conseguirlo de inmediato. ¡Nosotras estamos en la tarea de averiguarlo! ¿Qué opinan de esta impactante transformación? Valiente, poderosa y siempre controversial, para nosotros Lady Gaga se lució.

