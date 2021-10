Lady Gaga luce boa hecha con billetes de $100 en un vuelo privado a Las Vegas Lady Gaga posó en una boa hecha con billetes de 100 dólares durante su vuelo a Las Vegas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lady Gaga INSTAGRAM Lady Gaga INSTAGRAM | Credit: Lady Gaga INSTAGRAM Lady Gaga eligió un look particularmente lujoso para su vuelo privado a Las Vegas, compartiendo una instantánea de sí misma en Instagram con una boa hecha con billetes de $100. La estrella de House of Gucci, de 35 años, lució su accesorio extravagante con un vestido Magda Butrym de lunares ($1,300), lentes de sol de ojo de gato Valentino ($449) y un bolso Kelly rosa intenso, de Hermès ($22,550). Pero fue la boa de "Benjamins" la que rápidamente se convirtió en tema de conversación obligado del día. "Gaga, ¿puedes darme esa bufanda? Tengo … frío", bromeó un fan en los comentarios, mientras que otro escribió: "Necesito unas bufandas [sic] así en mi pobre vida". "¿Cuál de los billetes corresponde a mi boleto para ver el tour de Chromatica?" preguntó un tercero. Si bien es muy probable que el dinero en efectivo alrededor del hombro de Gaga fuera falso, la superestrella del pop no es ajena a los statements de estilo extravagantes, que regularmente se destacan con tacones de plataforma peligrosamente altos y accesorios memorables. Lady Gaga Meat Dress Lady Gaga Meat Dress | Credit: Getty Images Y bueno, una boa hecha de dinero es claramente más práctica (y menos picante) que un vestido hecho de carne. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN

