Lady Gaga, espectacular promocionando su película House of Gucci ¡mira todos sus looks! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Lady Gaga looks tour prensa House of Gucci Credit: Getty Images ¡Por fin ha llegado uno de los estrenos más esperados del año! Dirigida por Ridley Scott, House of Gucci es una historia de pasión, codicia y glamour con un reparto de lujo encabezado por Lady Gaga. La superestrella ha presumido increíbles atuendos dentro y fuera de la alfombra en Londres, Milán, Nueva York y Los Ángeles; ciudades que ha visitado durante el tour de prensa. Empezar galería Ninfa violeta Lady Gaga looks tour prensa House of Gucci Credit: Karwai Tang/ WireImage Igual que el vestuario de la película, la protagonista de la cinta derrocha glamour allá donde va, como con este vaporoso diseño en tul morado de Gucci que combinó con medias de rejilla, guantes con lentejuelas, botines de plataforma y joyas de Tiffany & Co para el pistoletazo de salida de su tour de prensa en Londres. 1 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Logo adicta Lady Gaga looks tour prensa House of Gucci Credit: Neil Mockford/ Ricky Vigil M/ GC Images Para pasear por la capital londinense Gaga, quien encarna a Patrizia Reggiani, apostó por un total look con el anagrama de Gucci compuesto por vestido midi bordado y capa con detalles de cuero. Mini bolsito plateado y botines de altísima plataforma completaron su conjunto. 2 de 12 Ver Todo Dama de nieve Lady Gaga looks tour prensa House of Gucci Credit: Ricky Vigil M/ GC Images Aún en Londres, vimos a la cantante con un precioso abrigo de líneas sencillas en color crema con cinturón de Céline by Hedi Slimane con una cartera Birkin de Hermès blanca y zapatos de punta dorados. 3 de 12 Ver Todo Anuncio Hollywood dorado Lady Gaga looks tour prensa House of Gucci Credit: Neil Mockford/ Ricky Vigil M/ GC Images Como una diva de la época dorada de Hollywood, la protagonista asistió al visionado de la cinta en la capital británica con este sensual vestido de inspiración lencera en marrón chocolate con aberturas de Et Ochs, con sandalias metálicas de plataforma. 4 de 12 Ver Todo Sello personal Lady Gaga looks tour prensa House of Gucci Credit: Neil Mockford/ GC Images En esta extensa gira hay sitio por supuesto para diseños más excéntricos como este original conjunto de Alexander McQueen, de vestido con aberturas, medias y botas altas, todo cubierto de pedrería brillante, que acompañó con una cartera negra de Gucci. 5 de 12 Ver Todo Espíritu felino Lady Gaga looks tour prensa House of Gucci Credit: Jacopo Raule/ GC Images Amante del estampado animal, la artista eligió este vestido largo entallado con manga larga y motas de leopardo firmado por Valentino para acudir a la conferencia de prensa en Milán. Zapatos de punta en color crema, cartera blanca y grandes aros dorados completaron su look. 6 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Glamour casual Lady Gaga looks tour prensa House of Gucci Credit: Robino Salvatore/ GC Images Nadie luce mejor que ella los zapatos de plataforma increíble como estos de brillos dorados con los que la vimos en Milán luciendo un cálido abrigo oversized color camello y llamativas lentes de sol. Todo de Valentino. 7 de 12 Ver Todo Rojo pasión Lady Gaga looks tour prensa House of Gucci Credit: Mondadori Portfolio En la premiere de la cinta en la ciudad italiana deslumbró con este diseño a la medida de Atelier Versace, con corpiño estilo corsé y falda con gran abertura que acompañó de joyas de Tiffany & Co. y zapatos satinados de plataforma. 8 de 12 Ver Todo Estilo salvaje Lady Gaga looks tour prensa House of Gucci Credit: Gotham/ GC Images Ya en Nueva York, la estrella visitó The Late Show with Stephen Colbert con esta gabardina oversized de estampado animal gris con brillo de Lanvin. 9 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Sencilla y elegante Lady Gaga looks tour prensa House of Gucci Credit: Jason Howard/ Bauer-Griffin/ GC Images A su llegada al estudio la vimos con un vestido muy chic negro con aberturas, falda fluida y un solo hombro de Valentino, y zapatos de punta dorados. 10 de 12 Ver Todo Detalles delicados Lady Gaga looks tour prensa House of Gucci Credit: Dimitrios Kambouris/ Getty Images En la alfombra del estreno en Nueva York, presumió todos sus encantos con este vestido entallado de terciopelo negro con cuello halter, top y lazada de tul, diseñado a la medida por Armani Privé. 11 de 12 Ver Todo Brillo cegador Lady Gaga looks tour prensa House of Gucci Credit: Amy Sussman/ Getty Images Cuando pensábamos que no podía sorprendernos más, en la premiere de Los Ángeles deslumbró con un vestido palabra de honor con brillos verdosos y plateados, corte columna y cola de Valentino. Un maquillaje dramático, el cabello con un corte bob e impactantes joyas de diamantes fueron sus accesorios. 12 de 12 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

