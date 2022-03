Duelo de moda de Lady Gaga: escotazo vs. cintura ¡Dos propuestas llamativas de alfombra roja en la misma noche! ¿Cuál fue tu look preferido? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este domingo en Londres, las celebridades del cine estuvieron sumamente ocupadas, asistiendo a dos premiaciones en solo una noche: los British Academy Film Awards y los Critics' Choice Awards. Entre ellas, Lady Gaga se destacó por sus atuendos impactantes y glamorosos completamente diferentes. ¡Aquí los detalles de sus trajes! British Academy Film Awards La noche comenzó en la alfombra de los premios mejor conocidos como los BAFTAs. Nominada por su trabajo en House of Gucci, la estrella de 35 años optó por un traje verde oscuro de corte sirena lleno de glamur. De acuerdo a Entertainment Tonight, esta prenda creada por el diseñador americano Ralph Lauren tomo más de 150 horas de labor para realizar. Lady Gaga, alfombra roja Credit: David M. Benett/Dave Benett/Getty Images Complementó el traje con joyas de oro blanco, turmalina y diamantes creadas por Tiffany & Co. y un bolso de plumas. Lady Gaga, alfombra roja Credit: Karwai Tang/WireImage Su look de belleza fue clásico, uniéndose a la tendencia del cabello ondeado al estilo viejo Hollywood y eligiendo un maquillaje en tonos neutros. Lady Gaga, alfombra roja Credit: Samir Hussein/WireImage Critics' Choice Awards Más tarde en la noche, la intérprete de "Shallow" asistió a la segunda premiación, celebrada en conjunción con lel mismo evento en Los Ángeles. En esta alfombra, Lady Gaga transformó su look por completo con un vestido revelador dorado de Gucci adornado con detalles de encaje negro y, por supuesto, un bustier negro muy llamativo que despertó toda clase de comentarios. Lady Gaga, alfombra roja Credit: Kate Green/Getty Images Su look de belleza fue igual de impresionante, con un recogido inspirado en los años veinte y sobra dorada a juego con su traje. Lady Gaga, alfombra roja Credit: Kate Green/Getty Images ¿Cómo habrá transformado su look en sólo horas? Sospechamos que su maquillaje fue retocado con un toque de color y delineador en el ojo. También es posible que su recogido sea una maravillosa peluca muy realística– uno de los secretos de belleza favoritos de las estrellas. Lady Gaga, alfombra roja Credit: Kate Green/Getty Images Una misma mujer, una misma noche, dos propuestas diferentes– escuchamos sus comentarios, ¿por cuál votas tu?

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Duelo de moda de Lady Gaga: escotazo vs. cintura

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.