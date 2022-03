¡Feliz cumpleaños Lady Gaga! Celebramos su día con sus looks más regios Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Lady Gaga, cumpleaños Credit: Antony Jones/Getty Images Han sido muchos años de controversiales atuendos, pero la cantante también recurre al estilo clásico para enamorarnos con sus propuestas. Aquí recordamos algunos de sus mejores momentos de moda. Empezar galería El más controversial Lady Gaga, cumpleaños Credit: Frederick M. Brown/Getty Images ¿Recuerdas el traje de carne que lució en los premios MTV? El momento icónico ocurrió en el 2010 y desde ese entonces, el estilo de Lady Gaga cambió por completo. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Al viejo Hollywood Lady Gaga, cumpleaños Credit: ROBYN BECK/AFP via Getty Images En su apariencia más reciente en los Oscars, llevó un pantsuit de Ralph Lauren para presentar el premio a mejor película junto a Liza Minelli. 2 de 9 Ver Todo Strapless sofisticado Lady Gaga, cumpleaños Credit: Amy Sussman/Getty Images Maravilló en la gala del Museo de la Academia de Cine vistiendo un traje de Schiaparelli de terciopelo negro y satén azul. 3 de 9 Ver Todo Anuncio Estilo patriótico Lady Gaga, cumpleaños Credit: Win McNamee/Getty Images Para la inauguración del presidente Biden, la cantante de raíces italianas optó por una prenda Schiaparelli azul con falda voluminosa roja. 4 de 9 Ver Todo Chica "camp" Lady Gaga, cumpleaños Credit: Sean Zanni/Patrick McMullan via Getty Images En la gala del Met "Notes on Camp", representó el tema de la noche con este traje magenta de Brandon Maxwell. 5 de 9 Ver Todo Clásica y chic Lady Gaga, cumpleaños Credit: Gregg DeGuire/FilmMagic Recibió su primer Oscar en el 2019, otra vez vistiendo un diseño de su amigo, Brandon Maxwell. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Belleza natural Lady Gaga, cumpleaños Credit: Jon Kopaloff/Getty Images Esta prenda de corte columna en un amarillo pálido de Calvin Klein la hizo lucir radiante. 7 de 9 Ver Todo Estilo Cenicienta Lady Gaga, cumpleaños Credit: Kevork Djansezian/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via Getty Images Inspirada en uno de sus íconos, Judy Garland, vistió un traje azul celeste de Valentino en los Golden Globes. 8 de 9 Ver Todo Plumas divinas Lady Gaga, cumpleaños Credit: Elisabetta A. Villa/WireImage Robó miradas en el festival de cine de Venecia con esta propuesta rosa adornada con plumas de Valentino. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

