La nueva apariencia de Lady Gaga en TikTok preocupa a sus fans La actriz y cantante es etiquetada como “irreconocible” en su última aparición en redes sociales. ¿Qué se hizo? Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La camaleónica Lady Gaga no deja de causar controversia con sus apariciones en redes sociales. El pasado jueves, luego de publicar un nuevo TikTok fue confundida con la cantante Miley Cyrus, y sus millones de seguidores asombrados ya tildan a la ganadora del Oscar como "irreconocible". El portal de noticias Page Six fue quien lanzó primero esta noticia. Según este, en un breve video publicado con la melodía de "Princess Diana" de Ice Spice y Nicki Minaj, la creadora de éxitos como "Just Dance" posaba ante la cámara con una camiseta negra sin mangas, mientras sostenía varios productos de la marca de belleza HausLabs. @@ladygaga Estos tonos NEUTROS son tan CALIENTES COMO ESTE DISCO💄💋 @HausLabs (Grrrrrrr... Estoy usando el tono Maple Matte 😉)", escribió la artista en el pie de foto abajo del vídeo. "¿Esta podría no ser Lady Gaga? ¿Estoy loco?, comentó un fan abajo del vídeo mientras que se atrevió a decir: "Miley Cyrus disfrazada de Lady Gaga".Otro de los fans incrédulos señaló que "casi no reconoce" a la estrella de "American Horror Story", de 37 años. "Se parece a alguien que se parece un poco a Lady Gaga", coincidió otro.Otros compararon el TikTok de Gaga con los vídeos de baile que Britney Spears publica a menudo a través de Instagram. Mi mente está luchando por decidir si se trata de Miley Cyrus o Lady Gaga", intervino una persona. Otro usuario simplemente escribió: "¿Quién es esta?" Como siempre hay opiniones divididas, pues muchos también ofrecieron su apoyo a la "impresionante" actriz, criticando los comentarios de otros como "superficiales + deshumanizantes" sobre su apariencia.Un usuario señaló: "Perdió peso para su papel en Joker 2 y en el vídeo se refleja, ustedes son muy rápidos para juzgar". La cantante de "Poker Face", cuyos cabellos platinados recordaban los mechones de Cyrus, recientemente se cortó el cabello para su turno en "Joker: Folie à Deux". Gaga asumió el papel de Harley Quinn interpretado antes por Margot Robbie, quien encarnó a la famosa villana de DC en "The Suicide Squad" y "Birds of Prey". Lady gaga Joker 2 NYC Credit: Gotham/Getty La neoyorquna, cuyo verdadero nombre es Stefani Germanotta, fue vista filmando una escena en los escalones de la Corte Suprema de Nueva York en el centro de Manhattan a principios de este año. Llevaba un delineador de ojos negro muy dramático y corrido debajo de los ojos, junto con lápiz labial rojo desparramado alrededor de la boca. Joaquin Phoenix volverá a interpretar su papel de Arthur Fleck y Joker en la secuela junto a Gaga, junto con Zazie Beetz, quien nuevamente interpretará a Sophie Dumond. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A nosotras, que admiramos tanto la versatilidad de Gaga a lo largo de los años en cada una de sus apariciones tanto en alfombras rojas, como en sus presentaciones musicales, no nos sorprende su cambio físico, por el contrario nos encantan los tonos de labial que presume pues como ella misma lo afirma son básicos y neutrales y permiten destacar los labios con mayor naturalidad. ¡Adelante Gaga!

