¡Wow! Existe un procedimiento que te aumenta los labios sin necesidad de rellenos Se llama LipLase y en pocas sesiones te da el look que tanto anhelas. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El tener labios voluminosos es un deseo de muchas mujeres y hombres, y aunque existen varios tratamientos de rellenos dérmicos que pueden lograr ese objetivo, muchas personas no se atreven ponérselos por miedo a las agujas y los moretones que pueden quedar después del procedimiento. Si eres una de esas personas, no te preocupes porque existe un tratamiento a base de láser que puede darte los labios que quieres, sin necesidad de usar rellenos. El doctor Daniel Campos nos explica todos los detalles de este innovador y efectivo procedimiento llamado LipLase. ¿De qué se trata el tratamiento LipLase? Básicamente este tratamiento es una combinación de dos tecnologías láser. Primero se aplica laser Er: YAG en modo SMOOTH, el cual proporciona una respuesta inflamatoria leve en la superficie del labio y este cambio se nota inmediatamente. Luego para una estimulación del colágeno aún más profunda, se utiliza el láser Nd: YAG en modo PIANO, que es el modo más seguro para llegar a los tejidos cutáneos más profundos, con un efecto térmico mínimo en la superficie. ¿Cuántas sesiones se necesitan? Se recomiendan 2 a 3 sesiones para resultados óptimos, pero en realidad no hay un límite, lo más importante es cuán voluminoso desea los labios el paciente. ¿Es doloroso? No, en realidad es muy tolerable ya que se usa anestesia tópica y la máquina es una tecnología muy avanzada que nos permite saber la temperatura a tiempo real de la piel. Además, son pases rápidos así que no hay una sensación de dolor solo se siente un poco de calor. ¿Qué precio tiene? Depende de la región del país, pero las sesiones oscilan entre $250 a $400 SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuál es la diferencia entre este láser y un relleno con ácido hialurónico? A diferencia de los rellenos inyectables, el tratamiento LipLase no es invasivo y no hay nada artificial, ya que los pacientes desarrollan su propio colágeno en los labios. Con varias pasadas ajustadas se pueden conseguir las características de "labios ideales" como plenitud, volumen, equilibrio correcto entre el labio superior e inferior, y un borde bermellón bien definido. Así que ya sabes, si le tienes miedo a las agujas, pero quieres labios voluminosos, LipLase puede ser la solución que tanto buscabas.

