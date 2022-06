El truco del maquillista de Kylie Jenner para tener labios más voluminosos sin inyectarlos Lo único que necesitas es un labial y seguir los pasos del experto, quien sabe muy bien cómo hacer que los labios luzcan como los de su clienta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Es cierto que usar protector solar es lo mejor que puedes hacer por tu piel, como también es totalmente verdad que los aceites faciales llegaron para revolucionar tu rutina de belleza. La piel reacciona cuando la estas tratando bien y le estás dando los cuidados necesarios. Por eso, es muy importante cuidarla para que luzca siempre fresca y libre de arrugas. Ahora bien, entre tantos cuidados, es importante que no olvides los labios porque es una de las partes de tu rostro que más sufre con el uso de diferentes tipos de labiales, en especial ahora que la mayoría de las chicas quieren tener los labios más voluminosos y levantados, y hacen lo que sea para lograrlo. Si bien inyectarse rellenos es la forma más rápida y duradera para lograr tener unos labios como los de Kylie Jenner, también existen alternativas, que no son invasivas y que pueden ayudarte a tener los labios soñados. Uno de los trucos más usados por los expertos es el delineado por fuera de la línea natural de los labios y la verdad es que funciona muy bien. Pero ahora llega otro truco, que se ha vuelto viral en TikTok y es muy fácil y rápido de hacer. Lo único que tienes que hacer es aplicar el labial Lip Injection Maximum Plum Extra Strength Plumpler, de Too Faced, en el centro de del labio inferior, esperas aproximadamente un minuto y vas a ver el resultado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN labial, labios carnosos Credit: Cortesía @@ariel Uno de los que compartió este tip fue Ariel, el maquillista de cabecera de Kylie Jenner y otras famosas, y la verdad es que es increíble ver cómo los labios lucen más carnoso con solo aplicar un poco de este producto. Eso sí, este labial de da una especie de hormigueo y ardor cuando lo aplicas, pero esta sensación pasa después de pocos minutos. ¿Pondrías en práctica este truco? El Lip Injection Maximum Plum Extra Strength Plumpler, de Too Faced, está disponible en cinco colores, cuesta $32 y lo puedes comprar en sephora.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El truco del maquillista de Kylie Jenner para tener labios más voluminosos sin inyectarlos

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.