Los labiales que toda amante de la belleza debe tener en su bolso de maquillaje Estos labiales no solo tienen un empaque fabuloso, sino también una textura única y colores que enamoran. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Cuando de elegir un producto favorito de belleza se trata, estamos seguras de que muchas mujeres coinciden en que el labial es el producto que más usan y el que no dejarían por nada. Y es que hasta las mujeres a las que no les gusta usar maquillaje, no se pueden resistir a ese producto. Lo bueno es que existen muchas marcas, colores y texturas, así que opciones tendrás de sobra. Eso sí, entre tantas marcas y texturas, a veces puede resultar un poco confuso y difícil encontrar el labial o los abiales perfectos. La verdad, hay un mar de opciones, hasta para los gustos más exigentes. Esa la razón por la que, a la hora de comprar, a algunas se les hace muy difícil elegir los mejores. Por eso, siempre es una buena ocasión para hablarles de nuestros labiales favoritos y que también son, de los mejores del mercado. No solo porque tienen un empaque supercool y fabuloso, sino también porque su textura es rica y hidratante, tiene ingredientes que ayudan a mantener los labios en óptimas condiciones y además, están disponibles en colores espectaculares. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Labiales Credit: Cortesía Satin Lip Color Refillable Hydrating Lipstick, de Rose Inc. $28. sephora.com Labiales Credit: Cortesía Rouge á Lévres Voile Sheer Lipstick, de Gucci. $42. sephora.com Labiales Credit: Cortesía L'Absolu Rouge Cream Lipstick, de Lâncome. $32. sephora.com Labiales Credit: Cortesía Lip Color Lipstick, de Tom Ford $58. neimanmarcus.com labiales Credit: Cortesía Matte Revolution Lipstick, de Charlotte Tilbury. $34. charlottetilbury.com Estos son solo algunos de nuestros favoritos porque si los ponemos todos, la lista sería interminable. Pero, estos que te estamos sugiriendo los puedes comprar con confianza. Te aseguramos que no te vas a arrepentir.

