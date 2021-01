Close

Crear tu labial personalizado es más fácil que nunca con esta "impresora" El nuevo dispositivo de YSL, Rouge sur mesure, es como una impresora que permite crear miles de colores de pintalabios que se adapten a tus gustos y a tu look. Por Pilar Sopeséns Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Seguro que alguna vez has pensado "ojalá tuviera un labial del color de mi suéter" o "he visto esta tendencia en Instagram pero no me voy a comprar un pintalabios solo solo por probar". Todos estos dilemas se han acabado gracias la nueva herramienta de YSL: Rouge sur mesure, disponible para encargar desde hoy. Este pequeño aparato funciona como una impresora, pero sus cartuchos, en lugar de tinta contienen pigmentos de labial YSL agrupados en sets de tres tonos de la familia del rojo, nude, naranja o rosa, con el acabado mate y aterciopelado de sus pintalabios Velvet Cream Matte Finish. Usando la tecnología Perso, y combinado con una aplicación para el teléfono, crear un tono personalizado nunca fue tan fácil. Image zoom Credit: Cortesía El dispositivo tiene tres maneras de uso sencillas de manejar. Puedes elegir un tono de una rueda de color y adaptarlo a tus gustos haciéndolo más o menos intenso, subir una foto de un objeto con un color que te guste: tu labial favorito hasta el momento, tu color de pelo, una imagen de Instagram o una prenda; o subir una foto de tu look y el sistema te sugerirá el tono que mejor combine. Lo mejor es que crea una cantidad suficiente para una aplicación así que ¡no tienes por qué repetir color! Y como sus posibilidades son casi infinitas, no te hará falta acumular cientos de pintalabios, algunos de los cuales solo usarás una vez. Image zoom Credit: Cortesía Los usuarios también tendrán acceso a una página dinámica donde se presenten las tendencias más populares en la comunidad, así como las sugerencias de los expertos en color de la marca y contenido exclusivo de belleza. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Credit: Cortesía Desde hoy puedes encargar en la página web de la firma tu dispositivo Rouge sur mesure powered by Perso, que tiene un precio de $299, incluye dos cartuchos de color de los tres que admite el aparato y se empezará a enviar en los próximos meses. Una revolución en el mundo de la belleza que te permitirá dar rienda suelta a tu imaginación.

