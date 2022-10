Este labial de $12 no se transfiere ni cuando comes ni cuando besas Está disponible en 30 colores y no reseca los labios. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todas las mujeres amantes del maquillaje e incluso hasta las que no, saben muy bien que el labial es uno de los productos más importantes a la hora de maquillarnos y mientras más tenemos más queremos. Y es que, a la hora de ponerle color a los labios, las opciones son interminables. Atrás quedaron los tiempos en que solo teníamos la opción de un solo tipo de labial. Ahora tenemos labiales hidratantes o mate, lip glosses, con terminado satinado y bálsamos con color. Eso sí, tenemos que admitir que los que tienen terminado mate y son de larga duración se han convertido en los favoritos de muchas y no es para menos. Este tipo de labiales dura más tiempo y nos evita tener que replicarlo a cada rato. Si bien algunos tienden a resecar los labios, hay otros que se sienten superbien. Uno de esos labiales es el Shine Loud Vegan High Shine Long Lasting Liquid Lipstick, un producto que se siente y luce increíble. Por un lado, este producto tiene un labial líquido y por el otro un brillo que sella el color y lo mantiene hidratado. Está formulado con vitamina E, y aceites de macadamia, maracuyá y semillas de jojoba. Es por eso que los labios no sufren al usarlo, tal y como puede pasar con otros labiales de su clase. Lo mejor es que no se transfiere aunque comas o beses, lo que lo hace uno de los mejores del mercado. Por eso se volvió viral en Tik Tok. Y es que de verdad no se transfiere y permanece intacto hasta por 16 horas. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN labial NYX Credit: Cortesía labial NYX Credit: Cortesía Está disponible en 30 colores y solo cuesta $12. Nada mal, ¿no?. Lo puedes encontrar en ulta.com

