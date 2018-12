La vloguera Laura Sánchez lanza su propia marca de cosméticos

Conocida por sus tutoriales de maquillaje online, la vloguera de belleza Laura Sánchez ha lanzado su propia marca de cosméticos bajo su nombre que incluye el suero Martini Prep, rico en vitamina C, para aplicar antes del maquillaje, y la paleta Moods de sombras e iluminadores. Si has visto sus videos y las fotos que cuelga en sus redes sociales, sabrás que a la colombiana, ganadora de múltiples premios en belleza, le encanta hacer looks originales y frescos que ahora tú podrás lograr con la paleta de sombras que incluye tonos naturales como atrevidos. Muy emocionada por esta nueva etapa de su carrera, Sánchez nos contó sobre la inspiración detrás de sus productos y nos dio algunos consejos para quienes quieran iniciar su propio negocio.

¿Qué te inspiró a lanzar esta nueva línea de maquillaje?

Me gusta aprender cosas nuevas y explorar facetas de mi profesión. Esta es una de ellas y es una sueño que he tenido siempre, pero justo ahora sentí que era el momento indicado. Quería crear una linea original, diferente a lo que vemos siempre, de buena calidad y con empaques hermosos. Para mí cada detalle es importante y es lo que hace mis productos únicos. Las formulas, los colores y el arte ha sido creado desde cero, alrededor de un concepto colorido y fresco pero a la vez glamuroso y elegante que se acomoda a todas las edades y todos los gustos. Trabajé con un artista mexicano para crear las ilustraciones (@soyserrano) y con un laboratorio Colombiano para crear mis productos y formulas propias y poco a poco he creado un equipo de trabajo orgullosamente latino!

¿Qué tipo de clienta tienes en mente?

La belleza y la moda deben ser siempre inclusivas y ajustarse a todos. Mi línea es para chicos y chicas de cualquier edad. La imagen es joven y fresca, colorida y misteriosa, pero a la ves muy limpia y elegante. Pienso en un publico latino, original y arriesgado, que ama el maquillaje pero no necesariamente se maquilla de forma profesional, por lo que quise que mi paleta Moods fuera fácil de usar, fácil de combinar y que encontraras todo en un solo lugar. Tienes tonos naturales y elegantes, en textura mate y metalizado, y tonos vivos que puedes mezclar para crear colores nuevos. Tienes también una brocha doble con un lado para difuminar y otro para crear detalles. Por supuesto un espejo grande para poderte maquillar y dos Iluminadores con acabados hermosos, uno champán para un look mas sobrio y uno duocromático que al aplicarlo da tonos lila para un look más mágico y divertido. Martini Prep, mi segundo producto es un Serum de rápida absorción, hidrata la piel sin dejar sensación oleosa, lo cual lo hace perfecto para todo tipo de piel, hasta las más grasas. Tiene un efecto de firmeza y frescura en la piel que suaviza lineas de expresión, poros abiertos y cualquier otra textura en el rostro. El maquillaje se adhiere mejor a la piel y el resultado final es una piel suave, firme, luminosa y fresca.

¿De qué manera ha influido en tu carrera como influencer de maquillaje el ser latina?

Ser latina es parte de mí y es tan natural que no me he detenido a pensar en que influye en mi carrera. Pero ahora que lo pienso siento que pertenecer a una comunidad me ha abierto puertas, conexiones y amistades, también por medio de mi trabajo y mi contenido expreso mi cultura a mi manera y aunque soy orgullosamente latina me gusta poder tener un estilo diferente e ir en contra un poco de los estereotipos.

Hay muchas vlogueras hoy en día, ¿Qué te ha hecho diferente a ti del resto?

Si, hay muchas otras personas creado contenido, incluso contenido similar. Tan similar que los seguidores no encuentran ya nada diferente y nuevo. Me gusta tener ideas nuevas y entretenidas de presentar el maquillaje, desde un look sencillo paso a paso, hasta efectos especiales, juegos y retos pero sin abandonar la esencia de mi contenido. Prefiero siempre calidad que cantidad y disfruto crear el contenido que hago, eso hace que el resultado sea mas lindo porque se nota el amor y el tiempo que le dedico a mis seguidores y mis plataformas

¿Qué consejos le darías a las latinas que quieren lanzarse a ser empresarias o a comenzar algo suyo propio pero no se atreven?

No puedo negar que es difícil, estresante y que debes hacer una gran inversión no solo de dinero si no también de tiempo y mucho mucho aprendizaje. Pero la sensación de alegría y orgullo al ver materializadas las ideas que estaban en tu mente lo compensan todo y lo mas bonito es cuando ves a tus clientes emocionados por apoyarte y probar tus productos. Para mí crear mi propia marca es no solo cumplir mis sueños si no poder compartirlo con mis suscriptores. Cada vez que presento un producto quiero que sea una sorpresa y un pedacito de arte. Sigan sus sueños, generen empleo, apoyen otros negocios pequeños y verán como todo el proceso y los resultados son mas satisfactorios