La semana de la moda de París sí se llevará a cabo en septiembre Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Desde que la pandemia empezó a afectar Europa, una de las primeras cosas que fueron afectadas, fueron los desfiles de moda. Vimos como en Milán y París algunos fueron cancelados, mientras otros fueron presentados a puerta cerrada. Luego fueron cancelados varios desfiles de alta costura, al igual que La semana de la moda masculina, a llevarse en cabo en este mes de junio. La realidad es que, el mundo de la moda ha sido uno de los sectores más afectados en estos últimos meses de tanta incertidumbre. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De hecho, se especulaba que este año ya no iban a haber más desfiles de moda, pero al parecer eso ha cambiado. Y es que resulta que acaban de anuncia que La semana de la moda de París sí se llevará a cabo este próximo mes de septiembre. La única diferencia es que ahora además de desfiles regulares, con invitados tal y como estamos acostumbrados a ver, también habrá otros que se harán de manera virtual. Asumimos que eso dependerá del diseñador. Image zoom Stuart C. Wilson/Getty Images Image zoom Stuart C. Wilson/Getty Images Por el momento sabemos que Dior tiene planes de presentar su nueva colección primavera/verano2021 durante esa semana, ya que recientemente Pietro Beccari, presidente de dicha casa de moda, dijo que la marca llevará a cabo el desfile de su colección Crucero 2021 en Italia con la presencia de amigos y familiares solamente. Además, también anunció que en septiembre espera tener una gran audiencia. La semana de la moda de París se llevará a cabo desde septiembre 28 hasta octubre 8. Aún no han anunciado que pasará con la Semana de de la moda de Milán, París y Londres.

La semana de la moda de París sí se llevará a cabo en septiembre

