La rutina de belleza perfecta para resucitar un cabello muy seco Si tienes el pelo muy seco y empiezas a notar la caída típica del otoño, no temas, te damos la receta para sobrevivir al cambio de estación con un pelazo de cine. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Por si no te has dado cuenta, el verano es cosa del pasado y, como cada año por estas fechas, ahora toca enfrentarse al cambio de estación que, en cuestión de belleza, suele ser sinónimo de sequedad y caída del cabello. Pero no sufras, hemos probado estos suplementos y productos hidratantes que van a dejar tu melena a prueba de otoño, ¡y de invierno! En primer lugar, recomiendo completar tu rutina beauty con unos suplementos alimenticios cargados de vitaminas y minerales que muchas veces tenemos bajas en nuestro sistema, como por ejemplo la vitamina D. Root Complex, de Philip Kingsley, contiene una mezcla de omega 3, sílice, vitamina D3, vitamina E y antioxidantes, ideal para fortalecer tu cabello desde dentro. Image zoom Cortesía de la marca Píldoras D. Root Complex, de Philip Kingsley. $60 por 60 cápsulas. philipkingsley.com Otra manera de ayudar a proteger tu pelo en esta temporada de cambio es, por supuesto, desde la ducha. Si tienes el cabello muy seco no necesitas lavarlo tan a menudo, de hecho una vez a la semana es suficiente, pero asegúrate de utilizar un champú específico para proteger la caída y la rotura e hidratar en profundidad. Image zoom Mi último descubrimiento en cuestión de lavado y acondicionador han sido dos marcas relativamente nuevas que se centran en proteger el pelo más castigado y realmente he notado una diferencia desde que las uso. Para empezar el ritual de lavado, uso el limpiador, porque no es champú tal cual como lo conocemos, de Aquis, que contiene aceite de aguacate, yuca y una mezcla de aminoácidos para equilibrar el PH de tu cuero cabelludo, prevenir la rotura y mantener el pelo bien hidratado. Además los ingredientes son naturales y no contiene parabenos, siliconas ni otros ingredientes que pueden secar o irritar el cuero cabelludo. Rebalancing Hair Wash, de Aquis. $26 en sephora.com Image zoom Para terminar la ducha mi acondicionador favorito y con el que he visto una diferencia radical con respecto a otros es el NO.5 Bond Maintenance Conditioner, de Olaplex, que promete actuar a un nivel molecular para reparar el pelo después de ser maltratado por productos químicos, calor de las herramientas de styling y rotura mecánica, por cepillarlo o recogerlo demasiado o con coletas o trenzas muy tirantes y muy a menudo. NO.5 Bond Maintenance Conditioner. $28. olaplex.com Advertisement EDIT POST

Close Share options

Close View image La rutina de belleza perfecta para resucitar un cabello muy seco

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.