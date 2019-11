La reina Letizia triunfa con vestido blanco y de lunares en su visita histórica a Cuba La reina de España repite uno de sus Carolina Herrera para el histórico momento. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Después de dejarnos de piedra con todos y cada uno de los looks que eligió durante su última visita oficial por Asia, la reina Letizia ha puesto rumbo a Cuba, donde se encuentra estos días junto a su marido, el rey Felipe VI, en la que es la primera visita de estado de un monarca español a la isla. Para esta ocasión histórica que están siguiendo con lupa los medios de todo el mundo, doña Letizia ha vuelto a confiar en su diseñadora latina favorita, Carolina Herrera, y repitiendo modelito. El look giraba en torno a un vestido blanco de gas con lunares negros que ya había estrenado en una visita a la República Dominicana el año pasado. ¿Será este su look caribeño preferido? Image zoom YAMIL LAGE/POOL/AFP via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La ex periodista ha completado su look con unos zapatos que también ha reciclado de looks anteriores. Ya la hemos visto lucir este modelo de Steve Madden tan moderno con tira de plástico transparente al más puro estilo Kardashian en varias ocasiones. ¡Y también los tiene en beige! A diferencia de los estilismos por todo lo alto que lució en su gira asiática, en esta ocasión la reina ha apostado por la sobriedad, prácticamente prescindiendo de las joyas a excepción de unos sencillos pendientes dorados en forma de aro y un anillo de la diseñadora Karen Hallam que se ha convertido en su pieza inseparable desde hace unos meses. Para rematar el look, un clutch negro con cadena dorada de la casa francesa Nina Ricci. ¡Un look très tropical! Advertisement EDIT POST

