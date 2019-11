La reina Letizia, Clarissa Molina y más en El look del día By Yolaine Díaz ellipsis Más Previous Applications Ver Todo Empezar galería Next Fueron muchas las celebridades que salieron a cumplir con compromisos laborales en diferentes ciudades de Estados Unidos y el mundo, y para ello eligieron coquetos atuendos que las llevaron a formar parte de esta lista. Vimos looks modernos, al igual que llamativos vestidos y piezas muy femeninas. Además aquí te puedes inspirar para tu próxima salida e incluso para las fiestas venideras. La Chiquibaby y Charlize Theron son algunas de las famosas que puedes ver en esta galería. Sigue mirando y cuéntanos quién es tu favorita Empezar galería La reina Letizia Image zoom Carlos Alvarez/Getty Images Su magestad cautivó a todos con este sencillo pero elegante vestido rojo con cuello halter, que combinó con sandalias doradas, un recogido en el pelo y un hermoso maquillaje, para ir a una velada en Cuba. 1 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Clarissa Molina Image zoom Instagram/Clarissa Molina Cool y moderna lució la presentadora con este jumpsuit azul real con mangas abullonadas, que complementó con botines negros. 2 de 10 Applications Ver Todo La Chiquibaby Image zoom Instagram/La Chiquibaby La presentadora alborotó a los televidentes con este miivestido de terciopelo con pronunciado escote que lució en uno de los shows más de recientes de Un nuevo día (Telemundo) 3 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Galilea Montijo Image zoom Instagram/Galilea Montijo Como toda una adolescente lució la presentadora mexicana con este femenino vestido amarillo estampado, que combinó con un cinturón negro y zapatos de punta. 4 de 10 Applications Ver Todo Millie Bobby Brown Image zoom Dominik Bindl/WireImage) Hermosa lució la actriz con este vestido azul con estampado floral, que complementó con zapatos fucsia. 5 de 10 Applications Ver Todo Emily Ratajkowski Image zoom 019 Backgrid/The Grosby Group Captamos a la modelo mientras compraba algunas cosas en el supermercado atavida con este cómodo look de minivestido estampado y tenis. 6 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Charlize Theron Image zoom Noam Galai/WireImage La actriz iluminó la alfombra con este coqueto minivestido dorado strapless con flecos de Christian Dior. 7 de 10 Applications Ver Todo Emilia Clarke Image zoom Jeff Spicer/Getty Images Con una gran sonrisa y este moderno vestido negro de cuello alto con escote produndo y vuelos, de Prada, llegó la actriz a la premier, en Londres, de su nueva película Last Christmas. 8 de 10 Applications Ver Todo Carrie Underwood Image zoom John Shearer/Getty Images for BMI) La cantante de música country eligió este vestido maxi con cuello halter y estampado floral para asistir a una premiación en Nashville. 9 de 10 Applications Ver Todo Advertisement Advertisement Advertisement Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Next Compartir la galería Advertisement La galería al completo Advertisement EDIT POST

Close View image La reina Letizia, Clarissa Molina y más en El look del día

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.