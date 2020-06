La reina Letizia inaugura las vacaciones repitiendo vestido ¿Qué te parece el primer look de vacaciones de la reina de España en Mallorca? Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Como cada año por estas fechas los reyes de España han llegado hoy a Mallorca, la isla donde la familia real pasa las vacaciones cada verano y una vez más la reina Letizia no ha defraudado con su look. La experiodista ha paseado por el centro de la ciudad y el paseo marítimo junto al rey Felipe IV con un vestido verde muy favorecedor que ya había estrenado el verano pasado en una visita cultural en Oviedo, su ciudad natal. Se trata de un modelo de gasa verde con estampado floral de la firma maje, escote en V y mangas ligeramente abullonadas que ya aparece agotado en varias tiendas online. Como no podía ser de otra manera, doña Letizia ha combinado el vestido con su calzado favorito del verano: las alpargatas o espadrilles en color beige que no se quita de junio a septiembre. Image zoom Clara Margais/Getty Images En esta ocasión ha elegido el modelo Sardinia de la marca española Mint & Rose, una de sus favoritas, que está disponible en la web de la marca por $134. mintandrose.com Image zoom Photo by Carlos R. Alvarez/WireImage Con punta de gamuza y un tacón de 3 pulgadas y media, estas alpargatas hechas a mano en España son el zapato todoterreno perfecto para el verano, ya que combina igual de bien con un vestido largo y formal como el de la reina, uno corto, de cóctel o incluso shorts. Image zoom Photo by Isaac Buj/Europa Press via Getty Images En cuanto al look de belleza, la reina ha optado por una coleta alta que le daba un aire muy juvenil y un maquillaje natural en los tonos malva con acabado iridiscente a los que nos tiene acostumbrados. ¡Está guapísima!

