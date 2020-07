Espectacular look de la reina Letizia en su primer evento de gala del año Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Cualquier otro año por estas fechas, ya estaríamos acostumbrados a ver a la reina Letizia vestida de gala por todo el mundo en sus visitas oficiales y compromisos en otros países, así como en entregas de premios y eventos en España, pero este año es diferente. Desde el pasado mes de marzo, como la mayoría, los reyes tuvieron que aislarse con sus hijas en su residencia de Madrid con motivo de la crisis del COVID-19 y solo desde hace poco más de un mes han empezado a retomar su agenda. Anoche los reyes de España asistieron al primer evento de gala del año con motivo de la entrega de premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote, una fecha muy señalada para la experiodista ya que celebra a los mejores de la profesfión que dejó cuando empezó a formar parte de la familia real. Para una ocasión tan especial doña Letizia eligió un vestido rojo con escote palabra de honor y fruncido al frente firmado por el diseñador Roberto Torretta, uno de los habituales en su armario. Esta es la tercera vez que vemos este diseño que estrenó el año pasado en su visita oficial a Argentina, suponemos que queriendo hacer un guiño al país ya que el diseñador español nació en Buenos Aires. Image zoom Photo by Carlos Alvarez/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Image zoom Photo by Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images Image zoom Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images La reina que, como siempre, dejó a todos de piedra con su figura super tonificada, completó el look con unos zapatos de tacón y talón abierto del también español Manolo Blahnik y un clutch a juego de la marca italiana Bottega Veneta. ¡Espectacular!

