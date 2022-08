¡Wow! La reina Letizia parece hermana de sus hijas con este sexy minivestido de Zara Su majestad se encuentra en Palma de Mallorca junto a su familia disfrutando de sus vacaciones de verano. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que la reina Letizia es uno de los miembros de la realeza que despierta más interés a nivel mundial. Si bien los ojos del mundo están siempre pendientes de su labor como reina, no podemos negar que sus looks son siempre la razón por la que no paramos de hablar de ella. Si bien su majestad tiene a su alcance las piezas de los diseñadores más prestigiosos del mundo y en muchas ocasiones las usa, no lo piensa dos veces para usar ropa de marcas asequibles como Mango y Zara, siendo esta última una de sus favoritas. Su majestad se encuentra de vacaciones junto a toda su familia en Palmas de Mallorca y nos ha deleitado con sus atuendos veraniegos y perfectos para dicho lugar. Hace unos días llevó un vestido lencero de Zara que le sentaba de maravilla a su figura y este fin de semana volvió a sorprendernos al salir a cenar con un vestido bastante juvenil y sexy. Para disfrutar de una noche más en este paraíso, la reina eligió un minivestido rosado estampado, de la popular tienda que la hacía lucir como toda una adolescente. Para complementar su look, su majestad eligió un par de sus alpargatas favoritas, esta vez en color rosado y un clutch con estampado étnico. Además de lucir muy sexy, el vestido dejaba ver las tonificadas piernas de la reina, quien además parecía hermana de sus hijas. ¡Wow! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Reina letizia, reina sofia, infanta sofia Credit: Carlos Alvarez/GC Images) Reina Letizia, princesa leonor, infanta sofia, reina Sofia Credit: Carlos Alvarez/GC Images Reina Letizia, princesa leonor, infanta sofia, reina sofia Credit: Carlos Alvarez/GC Images Lo mejor es que la princesa Leonor y su hermana la infanta Sofía también llevaron piezas de la popular tienda española. La infanta llevó un minivestido crema a rayas con cutout que ya había usado antes. Por su parte, la princesa portó un minivestido azul estampado, con un diseño muy parecido al que llevaba su mamá. Al igual que su hermana y su progenitora, también eligió alpargatas para complementar su look.

