¡Wow! La reina Letizia dejó a todos boquiabiertos al usar un pantalón supercorto Su majestad sigue de vacaciones, con su familia, en Palma de Mallorca. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La reina letizia sigue de vacaciones junto a su familia en Palma de Mallorca y durante su estadía en el mágico lugar la hemos visto disfrutar de cenas en familia en algunos de los mejores restaurantes del área, caminar por las calles junto a su suegra la reina Sofía y sus hijas, la princesa Leonor y la infanta Sofía. En muchas de esas caminatas también la ha acompañado su esposo, el rey Felipe. En estas vacaciones hemos visto a una familia más relajada y hasta más sonriente, y también más fashion. Tanto a la reina como a sus hijas, las hemos visto usar las calles como su pasarela y la verdad nos han encantado con sus looks veraniegos. Lo más cool es que en varias ocasiones ya las hemos visto con piezas de la tienda Zara, que cuestan menos de $100. Ahora bien, nada se compara al más reciente atuendo que llevó su majestad, el cual nos dejó boquiabiertos. Hablamos del look de pantalón corto, de Pimkie y camisa blanca que eligió para pasear con su familia. Lo que más llamó la atención es que además de que los pantalones solo cuestan unos $11, se podría decir que son los más cortos que ha usado desde que se integró a la familia real española. Para complementar su look, su majestad optó por alpargatas planas, de Boss, lentes de sol de Carolina Herrera y un hermoso bolso con estampado ikat, de Feel Mallorca. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Reina Letizia Credit: Carlos Alvarez/Getty Images Obviamente la reina acaparó todas las miradas no solo porque lucía muy cool y fresca, sino también porque parecía una adolescente. Los shorts también dejaron claro que no se descuida del gimnasio porque sus piernas están más definidas que nunca. Definitivamente, su majestad está en su mejor momento.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Wow! La reina Letizia dejó a todos boquiabiertos al usar un pantalón supercorto

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.