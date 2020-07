El look más patriótico de la reina Letizia La reina de España ha dicho mucho con su último look en una semana difícil para su país Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta está siendo una semana intensa en la agenda de los reyes. Ayer el rey Felipe, la reina Letizia y sus hijas presidieron el funeral celebrado en Madrid en honor a las víctimas de la Covid-19 y hoy han reanudado la ruta por distintas ciudades de su país que iniciaron este verano tras meses de confinamiento. En esta ocasión la pareja ha visitado la región de Murcia, donde la reina ha lucido un look muy fiel a su estilo, pero en especial a una de sus máximas: apostarlo todo aldiseño español. Algo que, especialmente teniendo en cuenta el difícil momento que atraviesa la economía del país y las empresas que fabrican ropa dentro de sus fronteras, muchos han aplaudido. Así como muchas veces combina marcas españolas, sobre todo de zapatos, con otros de sus musts como Carolina Herrera y Hugo Boss, hoy todos los elementos de su outfit eran de firmas patrias sin excepción. No te pierdas los detalles. La estrella del estilismo y seguramente la pieza que ha acaparado todas las miradas es esta falda larga por debajo de las rodillas. Se trata del modelo Girasol de la marca Sweet Matitos, que ya estrenó hace dos años en su visita oficial a Haití. Si eres fan del estilo de doña Letizia habrás reconocido rápidamente las alpargatas que se han convertido ya en su accesorio inseparable de verano. Estas son el modelo Sardinia Serraje Crudo de la marca española Mint & Rose, disponibles en la tienda online de la casa por $122. mintandrose.com Image zoom Photo by Carlos R. Alvarez/WireImage Por último, la blusa en

