Los beneficios de la panela para tu salud

Descubre los beneficios de este ingrediente natural tan popular en Latinoamérica. By Irene San Segundo Seguro has oído hablar de este ingrediente, pero quizá no conoces sus propiedades. Conocida en india como "Gur", "Raspadura" en Brasil y Ecuador como, "Chancaca" en el Perú y Chile, en México, Guatemala y otros países de Centroamericanos como "Papelón", en Venezuela y Colombia se conoce como papelón o panela y en Bolivia como "chancaca" o "empanizao"… El jugo de caña de azúcar se cuece a altas temperaturas hasta formar una melaza densa, después se traslada a un molde en forma de prisma donde se deja secar hasta que se solidifica. ¿Sabías que la panela tiene menos calorías que el azúcar blanco regular? De hecho, entre 300 y 350 calorías por cada 100 gramos, según nos cuenta nuestra experta en belleza natural Kika Rocha. Lo ideal es guardarla en la nevera para conservar mejor sus propiedades y que tenga un efecto despertador estimulante al ponértelo sobre la piel. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "La panela proporciona energía y ayuda a fortalecer el sistema inmunológico de los niños, previniendo enfermedades del sistema respiratorio, la anemia y el raquitismo", explica Rocha. "[Además] Produce un rápido aporte de energía antes de realizar un esfuerzo y permite una recuperación rápida después" Especialmente ahora que estamos tan preocupados por mantener nuestro sistema inmune a tono, te gustará saber que este ingrediente natural tiene un efecto balsámico y expectorante en casos de resfriados. Y para los que se preocupan por la salud dental, has de saber que la panela natural no desgasta el esmalte dental y evita la aparición de caries.

