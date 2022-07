La llamada "Reina del Pacífico" de traficante a influencer de moda y belleza La mexicana, Sandra Ávila Beltran, pasó siente años encarcelada por delitos de tráfico de drogas y lavado de dinero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Para muchas personas, las redes sociales se han convertido en la plataforma perfecta para promocionar su negocio, compartir fotos y videos de su vida y hasta buscar el amor. Las redes, en especial Instagram y TikTok, le han dado a muchos la oportunidad de empezar una nueva vida, tal y como en este momento está pasando con Sandra Ávila Beltrán, mejor conocida como la reina del Pacífico, una de las narcotraficantes mexicanas más famosas. Incluso hasta se dice que el personaje de La reina del sur, está en parte, inspirado en ella. Ávila fue acusada de manejar las finanzas del cártel de Sinaloa en México y hasta tuvo que enfrentar cargos en Estados Unidos, a dónde fue extraditada y enfrentó cargos por tráfico de drogas. Fue deportada a su país y luego de permanecer siete años encarcelada, ahora disfruta de su libertad y de las posibilidades que le ofrecen las redes sociales. In Ahora, la exconvicta se refugia en Instagram y Tiktok para mostrar su nueva vida y de paso dar algunos consejitos de moda y belleza. En uno de sus videos, Ávila comparte los pasos de su rutina de belleza, y en otras publicaciones vemos como etiqueta marcas como Gucci y Dior, e incluso en un video se puede apreciar una funda de Fendi. Ya son muchos los que han empezado a seguirla en ambas cuentas. En TikTok, la ahora empresaria tiene casi 80,000 seguidores, mientras que en Instagram tiene 12,000. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sandra Avila Beltran Sandra Avila Beltran | Credit: Str/EPA/Shutterstock Por lo visto, Ávila quiere hacer una "carrera" en redes como influencer y sus seguidores están fascinados con todo lo que sube. "Sí soy yo. Para todas las personas que preguntan si soy la verdadera, la real, sí", dijo en uno de sus videos, en el cual anunció que pronto hará un live. "Quería darles las gracias por estar conmigo, por todos esos mensajes tan hermosos que me ponen".

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image La llamada "Reina del Pacífico" de traficante a influencer de moda y belleza

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.