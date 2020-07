Conoce a la espectacular modelo de 56 años de Sports Illustrated Mira cómo hace Kathy Jacobs para mantenerse así de estupenda Por Irene San Segundo Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Esta semana por fin se revelaba la portada del último número especial de baño de Sports Illustrated, que este año ha contado con Olvia Culpo, Jasmine Sanders y Kate Bock como modelos de portada. Pero además de estas tres modelos e influencers, dentro de las páginas de una de las revistas más esperadas del año hemos podido ver a algunas modelos que están contribuyendo a mostrar más diversidad en el mundo de la moda, como Valentina Sampaio, la primera modelo transgénero que engalana sus páginas, o Kathy Jacobs, una modelo de 56 años que ha conseguido hacerse hueco en el famoso reportaje de baño tras ganar un concurso organizado por la revista. Con un físico que ya quisieran presumir muchas con 20 años menos que ella, la texana que ya había trabajado como modelo de éxito hace 30 años, voló hasta las islas Turcas y Caicos junto a otras cuatro concursantes del reto Swim Search donde posó en mil y un bikinis ante la lente del fotógrafo de moda japonés Yu Tsai. ¡Y el resultado te va a dejar de piedra! Y. ¿cómo hace para estar así de estupenda? Está claro que la genética juega un papel importante, pero además la texana se cuida haciendo ejercicio en casa y con una alimentación estricta. "No como pan, pasta, patatas, arroz ni carne. Sí como pescado y no tomo azúcar", ha declarado al NY Post sobre su dieta. Si quieres seguir sus pasos y sus ejercicios y tips de belleza, la modelo comparte sus rutinas y mejores consejos en vídeos y tutoriales en sus redes, ¡copiaselos! @ageisbeauty

Close Share options

Close View image Conoce a la espectacular modelo de 56 años de Sports Illustrated

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.