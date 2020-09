Milan Fashion Week SS2021: La moda a "retazos" de Dolce & Gabbana Un magistral homenaje a la esencia de la técnica de la costura con "retazos" de tela en una pasarela impactante al estilo impecable del duo italiano. Por Mónica Escobar 'Kymoni" Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETIN En el marco de la semana de la moda en Milán Fashion Week y en el imponente teatro Metropol, la reconocida marca internacional Dolce & Gabbana presentó su colección “Patchwork From Sicily” para la temporada primavera–verano 2021, sin duda una de las muestras más esperadas por todos los amantes de la moda. Retornando a su fiel esencia y colorido y con un sentido homenaje a su icónica colección del 93, en medio de un confinamiento estricto y con las medidas de distanciamiento social requeridas para el desarrollo de la pasarela, sus creativos brindaron a los asistentes una colección bajo el concepto tradicional de la marca e incluyendo la técnica del Patchwork presente en looks con todo su brillo y esplendor, acompañados de elementos como tejidos, encajes, mix and match, aplicaciones en pedrería, accesorios como bolsos y tocados, denim, prenda sobre prenda, estilo sport chic, turbantes, cadenas, lentes y un derroche de exceso fantástico. Lo más interesante para destacar de esta colección, es la inclusión social representada por el trabajo de las artesanas sicilianas quienes, inspiradas en la clásica arquitectura de este lugar, ayudaron a resaltar los tradicionales azulejos con técnicas artesanales que se ven reflejadas en piezas únicas, suntuosas y fieles a Dolce & Gabbana. Cabe resaltar que esta reconocida marca siempre lleva impreso en sus diseños un estilo bohemio, pero ecléctico a la vez, ideal para las chicas dramáticas a las que les encanta destacarse al vestir. Los fuertes contrastes siempre serán protagonistas en cada una de sus colecciones y por supuesto la espléndida escenografía que mantiene el espíritu de la marca vigente temporada tras temporada. Aquí algunos de los mejores looks de este magistral desfile que celebra el arte de construir textiles a punta de preciosos “retazos” #DGSicilianPatchWork

