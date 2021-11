Esta crema cura la resequedad que experimenta la piel durante el invierno Además de hidratar, este producto también ayuda a mejorar la irritación y deja un glow increíble. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Durante los meses de frío, tenemos que preparar nuestro closet con las prendas necesarias para la temporada, para así evitar pasar congelarnos cuando nos toca salir a la calle. Eso sí, no importa cuánto te abrigues, la piel siempre sufre los estragos de las bajas temperaturas. Por eso, nuestra rutina de belleza también debe ser ajustada a esta temporada, especialmente el humectante que usas para la cara, al igual que la crema de cuerpo. Durante el otoño y el invierno la piel tiende a sentirse más seca y a verse más opaca. Así que es necesario usar productos que la humecten profundamente, le depositen vitaminas y la dejen luciendo como en la época de verano. Existen varias cremas excelentes para este mal, siendo una de ellas la crema Daily Moisture Original, de Keri. Este producto es una maravilla, en especial para las personas que luchan en contra de la resequedad y la opacidad que empeora durante los meses de frío. Está formulada con cinco diferentes hidratantes, al igual que vitamina E, aloe vera y aceite de semilla de girasol, ingredientes que promueven la hidratación por hasta 24 horas y dejan la piel sintiéndose muy suave. También es ideal para calmar la irritación. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Crema de cuerpo, crema para piel reseca Credit: Cortesía Eso sí, si no te gusta sentir la piel del cuerpo tan grasosa durante el día, te recomiendo que la uses antes de irte a dormir. Te aseguro que vas a notar la diferencia en tu piel. Lo mejor de todo es que además de hidratada, la piel obtiene un glow increíble. Es perfecta para usar con minifaldas. La loción Daily Moisture Original, de Keri cuesta $8.99 y la puedes encontrar en bedbathandbeyond.com

