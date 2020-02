Si usas esta crema para los ojos nunca tendrás que usar rellenos Vi resultados a tan solo dos semanas de empezar a usarla. By Yolaine Díaz ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Las mujeres debemos empezar a cuidar la piel desde que entramos a los 20s, pero no siempre lo hacemos. Por suerte, con tantos avances en el mundo de la cosmética tenemos muchas opciones que nos pueden ayudar a disimular un poco el paso del tiempo. Ahora bien, encontrar una crema que realmente le vaya bien a tu piel, que te ayuda a desaparecer las líneas de expresión y que encima evite que te salgan más, es una tarea bastante difícil, sobretodo cuando se trata de una crema para los ojos. Pero hace un tiempo yo encontré una que me fascina y la cual me ha dado los mejores resultados. Hablo de la crema Retinol Youth Renewal Eye Serum, de Murad. Desde hace mucho tiempo soy fanática de esta marca y por eso me encantó enterarme de esta nueva línea cuyo ingrediente principal es el retinol. La crema de ojos fue el primer producto que probé y quedé fascinada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este suero para los ojos está compuesto en su mayoría por retinol, el potente ingrediente que penetra en las capas profundas de la piel estimulando la producción de colágeno. Además, mejora la capa exterior de la piel dejándola más luminosa y regenerada. Por eso esto es una maravilla para la delicada área de los ojos. Image zoom Lo mejor de este producto es que puedes ver los resultados en muy poco tiempo de haber empezado a usarlo y eso no lo hace cualquier crema. He visto cómo esa área luce más radiante y sobretodo más hidratada algo que ayuda a que se disimulen bastante las líneas de expresión. Si quieres probar los productos de Murad, puedes empezar con esta maravillosa crema. No te vas a arrepentir. El Retinol Youth Renewal Eye Serum, de Murad, cuesta $85 y la puedes encontrar en cualquier tienda de Sephora, en Sephora.com y en Murad.com. Advertisement

