Esta crema cura y mejora las manos extremadamente resecas y maltratadas Esta es la crema que necesitan tus manos en esta temporada de frío. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En la eterna búsqueda de la juventud, las mujeres buscan las mejores cremas y tratamientos, para así retrasar un poco la aparición de las arrugas o para por lo menos disimular las que ya tienen. ¿Algo que debemos tener en cuenta? Que la edad no solo se refleja en el rostro, sino también en la piel del cuerpo y en las manos. Para eso, nada mejor que usar productos que hidraten profundamente porque la resequedad es uno de los mayores problemas a la hora de combatir los signos del envejecimiento, en especial cuando se trata de las manos. No hay nada más incómodo que sentirse las manos resecas y verlas opacas, sobre todo durante los meses de frío cuando no solo lavarlas constantemente las maltrata, sino también las inclementes bajas temperatura. Es por eso que en esta temporada es más que importante que nunca tener una buena crema para las manos como Hydra Balm, de SkinCeuticals. Este producto está formulado con petróleo, que protege la barrera de la piel y ayuda a que mantenga la hidratación. También tiene aloe vera y bisabolol, que ayuda a mejorar la piel reseca. De hecho, es tan potente que hasta ayuda a mejorar padecimientos como la psoriasis y el eczema. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además ayuda a suavizar, quitar la picazón y sanar la piel muy reseca. Es realmente una de las mejores en su clase. La Hydra Balm, de SkinCeuticals cuesta $24 y la puedes comprar en dermstore.com SkinCeuticals, crema para las manos Credit: Cortesía

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Esta crema cura y mejora las manos extremadamente resecas y maltratadas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.