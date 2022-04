Dile adiós a las arrugas con este potente crema que además ayuda a definir el rostro Este producto da resultados en muy poco tiempo y es ideal para la pieles maduras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Encontrar una crema que se acomode a tu piel, te deposite las vitaminas que necesitas y de paso mejore la textura, no es tarea fácil, especialmente si a eso le agregas que mejore la apariencia de las líneas de expresión y las arrugas. Y es que además de que hay tantas opciones en el mercado, algo que puede ser confuso, no todas dan los resultados que prometen. Ahora bien, hay otras que sí funcionan y que pueden hacer maravillas por tu piel, en especial si tu preocupación son las arrugas. Entre esas cremas que sí funcionan está Age Reverse Plus Rebuild-5 Cream, de Exuviance, un producto compuesto con potentes ingredientes que ayudan a que combatir los signos del envejecimiento. Contiene vitamina E, que está repleta de antioxidantes, al igual que MicroDiPeptide 229, un potente péptido hecho por dermatólogos, que protege los bloques naturales de la piel como el ácido hialurónico, la elastina y el colágeno. Como resultado de su uso continuo, la piel luce más firme, rellena, definida y rejuvenecida. Además, las líneas de expresión aparecen menos visibles y la piel adquiere mucha más elasticidad. Incluso, ayuda a definir las mejillas y la mandíbula, dándole así, una apariencia más juvenil al rostro. El producto tiene increíbles comentarios y, de hecho, la marca tiene otros que también son igual de efectivos y buenos, como mascarilla de oxígeno. Mejor crema para las arrugas Credit: Cortesía Si la usas de día, no olvides también ponerte protector solar, incluso en los días nublados. La Age Reverse Plus Rebuild-5 Cream, de Exuviance cuesta $88 y la encuentras en dermstore.com

