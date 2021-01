Close

La crema de noche que cambiará tu piel para siempre Puedes ver la diferencia en tu rostro desde la primera vez que la usas Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Hace mucho aprendí que de noche no se debe usar la misma crema humectante que usas durante el día, especialmente si esta tiene SPF. El protector solar puede causar que tu piel se irrite mientras duermes y de paso no la deja respirar, algo muy importante sobretodo después de que usas maquillaje todo el día. Además, la crema de noche debe tener ingredientes más potentes, que aparte de humectar muy bien la piel, ayuden a combatir las arrugas, desaparecer las manchas y depositar todas las vitaminas necesarias. He tratado muchas cremas de noche, algunas buenas y otras no tanto. Y es que el hidratante que usas para dormir debe ser tan efectivo, que al día siguiente ya debes ver la diferencia en tu piel. Debo admitir que tengo varias favoritas y entre esas, hay una que se lleva el primer lugar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hablo de Magic Night Cream, de Charlotte Tilbury, una crema que desde la primera vez que la usas vez la diferencia en tu rostro. Mejora la elasticidad de la piel, la hidrata profundamente y pone la piel más firme y suave. Es tan potente y humecta tanto que solo necesitas un poquito para cubrirte todo el rostro. Está formulada con retinol, algas rojas y células madre de la flor Daphne odora. También contiene aceite vegetal y de ricino. Además de proteger la piel, la combinación de estos ingredientes hace luzca rejuvenecida al instante. Image zoom Credit: Cortesía Desde que la empecé a usar noté una mejoría en la textura y la luminosidad de mi piel. Es cierto que la crema puede resultar un poco pesada para las chicas que tienen la piel grasosa, pero si no te da miedo usar productos un poco más pesados y grasosos, te recomiendo tratarla. Si tienes una piel opaca, con poca elasticidad y seca, este es el humectante que necesitas. Yo estoy fascinada con los resultados. Magic Night Cream, de Charlotte Tilbury. $145. Charlottetilbury.com.

