Este hidratante que además funge como primer te da un glow de ensueño Está compuesto con ingredientes como el ácido hialurónico y la manteca de Karité. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El iluminador se ha convertido en uno de los productos favoritos de las amantes del maquillaje y no es para menos. Nada se compara a una piel luminosa y radiante, y ese es precisamente el efecto que da este maravilloso producto. Ahora bien, hay diferentes formas de obtener ese glow de JLo que tanto nos gusta. Si bien el iluminador es clave, otros productos como el spray fijador de maquillaje, el primer y un buen hidratante, también te pueden ayudar a obtener ese resultado. Sabemos que una buena crema hidratante es muy necesaria para tener un rostro fresco y joven. Los hidrantes no solo contienen ingredientes excelentes para evitar las arrugas, combatir las ya existentes y proteger la piel de los radicales libres, sino que también son la base perfecta llevar debajo del maquillaje, en especial si hablamos del Extra Illuminating Moisture Balm, de Bobbi Brown, que además de hidratar funge como primer. Este increíble producto está compuesto con perlas microfinas que aumentan la luminosidad y ácido hialurónico que ayuda a hidratar, al igual que mantequilla de Karité y de Murumuru que ayudan a acondicionar y fortalecer la barrera protectora de la piel. Al usarlo la piel automáticamente luce más hermosa y con un glow incomparable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN hidratante, bobbi brown Credit: Cortesía El Extra Illuminating Moisture Balm, de Bobbi Brown cuesta $74 y lo puedes obtener en sephora.com

