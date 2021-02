Close

¡Por fin! Encontré la mejor bruma facial para hidratar la piel y sellar el maquillaje Este producto es el mejor antídoto para la piel reseca y opaca. Por Yolaine Díaz Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Uno de los mejores aliados de la belleza es la bruma o espray facial, no solo porque te refresca la cara y el maquillaje, sino también porque le puede dar a tu piel muchísimos beneficios. Existen brumas para diferentes necesidades, por ejemplo las que contienen vitaminas y revitalizan tu piel, o las que hacen que el maquillaje te dure más y los que te dan un acabado luminoso. En los últimos años me he convertido en toda una fanática de este producto y no me puede faltar en mi escritorio, en mi mesita de noche y mucho menos, en mi cartera. Aunque tengo varios, tengo que confesar que durante este encierro que parece eterno, solo he usado uno que la verdad le da a mi piel todo lo que necesita. Hablo del Prebiotic 3-in-1 MultiMist , de Murad, un producto que ha hecho maravillas con mi piel. Y es que después de varias semanas de cuarentena, empecé a notar que mi piel estaba muy reseca y también muy opaca. Seguía usando los productos que normalmente uso, pero a mitad del día la piel ya se veía reseca, sin brillo. Por eso decidí usar este espray facial y fue la solución para mi problema. Desde el primer momento noté como la piel se veía y se sentí más humectada, y sobretodo ya no se veía opaca. Más bien, cada vez que me lo aplico -lo hago varias veces al día- mi piel automáticamente se ve con un glow increíble. Y es que este mist hidratante está repleto de ingredientes que ayudan a la piel se vea más saludable. Está formulado com azucares prebióticas hidratantes – por si no sabías el azúcar ayuda a que la piel se hidrate más rápido- y péptidos de levadura, que ayudan a que la piel retenga la hidratación. Pero lo mejor de todo es que también lo puedes usar para sellar el maquillaje, sin que este se corra o se dañe. La verdad es que este producto es una maravilla. Pruébalo, tu piel te lo agradecerá. Image zoom Credit: Cortesía El Prebiotic 3-in-1 MultiMist cuesta $32 y lo puedes adquirir en murad.com

