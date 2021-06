La brocha para aplicar la base que más usan los maquillistas de las famosas Está hecha con cerdas sintéticas supersuaves y tiene doble función. Por Yolaine Díaz Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Si bien comprar el maquillaje adecuado para tu piel y tu color, son cosas claves para que el look final quede perfecto, tenemos que admitir que las herramientas para aplicarte ese maquillaje son aún más importantes. Y es que una base por buena que sea, si no la difuminas bien no lucirá bien y para eso necesitas la brocha perfecta. Ya sabemos que desde que el Beauty Blender salió al mercado muchas cambiaron sus brochas por esta esponjita mágica. Sin embargo, muchos de los grandes maquillistas aun siguen usando brochas para aplicar las bases u otros productos líquidos o en crema. Entre esos artistas que siguen usando brochas están Mario Dedivanovic y igual Ariel Tejada, el maquillista de cabecera de Kylie Jenner. Gracias a varios tutoriales y videos que ha publicado en sus redes sociales, descubrimos que hay una brocha que Tejada no para de usar y que, de hecho, se ha convertido a uno de sus must haves a la hora de maquillar a sus famosas clientas. Se tata de la Heavenly Luxe Complexion Perfection Brush #7, de It Cosmetics. La brocha está hecha de cerdas sintéticas y supersuaves, y tiene doble función. Un lado es para aplicar las bases líquidas o en crema, y el otro para aplicar el corrector. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN la mejor brocha para aplicar la base, It Costmetics Credit: Cortesía Según hemos podido apreciar tanto en los videos de Tejada como en los de algunos de los influencers de belleza más famosos, esta brocha te permite difuminar muy bien la base de manera tal que se pierde en la piel y luce increíblemente natural. Además, es superfácil de manejar. "Estoy obsesionado con esta brocha", dijo el experto en uno de sus tutoriales. "No hay nada que difumine mejor que esta brocha". La brocha cuesta $48 y está disponible en ulta.com.

