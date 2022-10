Llevo pocos días usando esta base y estoy verdaderamente impresionada Está disponible en 52 colores y es parte de la marca de maquillaje fundada por Lady Gaga. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir No es un secreto que para las amantes del maquillaje, la base es uno de los productos más importantes en su rutina de belleza y no es para menos. Este producto no solo ayuda a que la piel luzca mucho mejor y a cubrir las imperfecciones en un dos por tres. Si sabes usarla correctamente, también te puede hacer lucir más fresca y juvenil. Es por eso que este es uno de los productos de belleza más vendidos en el mundo. Para sacarle el mayo provecho, lo primero que debes hacer es aprender los pasos básicos para que obtengas los resultados esperados. Esto es muy importante porque si la aplicas mal puedes terminar luciendo muy cargada o hasta con más edad. Si bien es cierto que hay decenas muchas opciones en el mercado, no todas son tan buenas. Por eso y para poder contarle a ustedes, me dedico a probar los nuevos lanzamientos. En este caso llevo algunas semanas probando la nueva base de la marca Haus Labs, fundada por la cantante Lady Gaga. Se llama Triclone Skin Tech Medium Coverage Foundation y desde su lanzamiento ha estado causando sensación en redes sociales. La mayoría de las influencers de belleza más populares la han tratado y la aman, y yo tengo que admitir que también estoy fascinada. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Esta base, de cobertura media, contiene arnica fermentada, que ayuda a reducir la rojez, a emparejar la piel y a protegerla de los agresores del medio ambiente. Además, contiene 19 ingredientes más que mejoran la piel en general. Me encanta que luce supernatural y te deja un glow increíble. Cuando la usas, la piel se ve casi perfecta. Eso sí, si tienes la piel grasosa, es posible que esta base no sea ideal para ti, a menos que no te importe que el rostro luzca un poco brilloso. Base de maquillaje, haus of labs Credit: Cortesía Otra cosa que me gusta, es que es de larga duración y a través del día, no acentúa las arrugas o líneas de expresión. Lo mejor es que está disponible en 52 colores. La verdad es que vale mucho la pena probarla. La Triclone Skin Tech Medium Coverage Foundation, de Haus of Labs cuesta $45 y la puedes encontrar en Sephora o hauslabs.com

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Llevo pocos días usando esta base y estoy verdaderamente impresionada

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.