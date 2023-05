Conoce el sensual estilo de La Materialista Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería La Materialista, moda sensual Credit: IG/La Materialista Yameyry Infante, mejor conocida como 'La Materialista' es la ganadora de Elige a tu Bello 2023. ¡No te pierdas sus atuendos espectaculares! Empezar galería Transparencias La Materialista, moda sensual Credit: IG/La Materialista Cuando se trata de la moda, La Materialista sabe exactamente cómo seguir las tendencias más populares del momento, combinando un crop top adornado con perlas con una falda de detalle de corset transparente. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Barbiecore La Materialista, moda sensual Credit: IG/La Materialista La concursante de La casa de los famosos 3 también optó por el estilo Barbiecore con esta propuesta rosa con flequillo de brillo que combinó con botas altas. 2 de 7 Ver Todo Al natural La Materialista, moda sensual Credit: IG/La Materialista Hasta sin casi maquillaje y con un look más casual, la dominicana sabe cómo realzar su belleza. 3 de 7 Ver Todo Anuncio Transformación total La Materialista, moda sensual Credit: IG/La Materialista ¿Eres tú, Yameyry? Casi no la reconocimos con esta peluca rosa al estilo de Karol G y un conjunto de cuero a juego. 4 de 7 Ver Todo De brillo La Materialista, moda sensual Credit: IG/La Materialista Calentó las redes con esta propuesta decorada con pedrería de pie a cabeza. 5 de 7 Ver Todo Toque de glamour La Materialista, moda sensual Credit: IG/La Materialista Quedamos enamoradas de este vestido negro elegante que la hico lucir como toda una reina. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio En la playa La Materialista, moda sensual Credit: IG/La Materialista Y hasta para un día bajo el sol, La Materialista sabe como dejar a todos boquiabiertos con un bikinazo muy sexy. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

