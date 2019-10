La mascarilla anti-estrés perfecta para este otoño Descubre una nueva mascarilla con delicioso olor a almendras que protege tu piel de la contaminación y el estrés. By ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print ¿Qué pasa con los probióticos? Si no vives debajo de una piedra lo más probable es que no pares de leer y ver esta palabra en todas partes. Y es que, a medida que la fiebre por el wellness y la vida sana sigue en aumento, se han hecho muy populares los beneficios de estas bacterias que están presentes en alimentos fermentados, kefir o yogur. Precisamente este último ingrediente es el activo estrella de la fórmula de la mascarilla Hydra-Biome Probiotic Superdose Face Mask, de Korres, que aprovecha los probióticos del yogur griego para proporcionar alivio instantáneo a la piel estresada o irritada, además de protegerla de la contaminación y equilibrar y reforzar la barrera protectora natural de tu piel. Image zoom SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Además de que tiene un olor riquísimo a almendra (y el perfume es natural, no tiene extractos artificiales) la aplicación es muy sencilla y, a diferencia de otras mascarillas, al aplicar una buena capa sobre la cara limpia y seca no te deja una costra dura ni tampoco se adhiere a la cara como las mascarillas de tipo peel off, simplemente reposa en tu cara sin dejar una sensación pegajosa. Después de dejarla actuar el tiempo indicado, retírala con agua y seca el rostro dando toquecitos con la toalla, para calmar la piel y animar la circulación. Si has salido demasiado la noche anterior o has echado horas extra en el trabajo, esta mascarilla es ideal para hacer un minidetox aplicándola en modo mascarilla nocturna, poniendo menos cantidad y dejándola actuar toda la noche para amanecer con una piel reconfortada y libre de toxinas y estrés. La mascarilla está disponible en tiendas Sephora y sephora.com por $49. Advertisement EDIT POST

